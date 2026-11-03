«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

Από τη συντριβή δεν επιβίωσε κανείς από τους επιβαίνοντες

Δημήτρης Δρίζος

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται
ΚΟΣΜΟΣ
9'
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  • Το Learjet 60 συνετρίβη κοντά στο West Palm Beach, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των εννέα επιβαινόντων.
  • Οι καιρικές συνθήκες, όπως πάγος και αναταράξεις, θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες στην έρευνα της αεροπορικής τραγωδίας.
  • Η πιθανή είσοδος του αεροσκάφους σε καταιγίδα με γρήγορη ανάπτυξη νεφών εξετάζεται ως σημαντική αιτία του δυστυχήματος.
  • Το αεροπορικό φαινόμενο «coffin corner» ίσως συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους σε μεγάλο ύψος.
  • Η συσσώρευση πάγου στα φτερά και οι αναταράξεις μπορούν να μειώσουν την απόδοση και την ικανότητα χειρισμού του αεροσκάφους.
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Ειδικοί κατέθεσαν τις εκτιμήσεις τους μετά την ανακοίνωση των ερευνητών ότι οι καιρικές συνθήκες βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για την αεροπορική τραγωδία στη Φλόριντα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Learjet 60 έπεσε από τον ουρανό και συνετρίβη κοντά στο West Palm Beach την Κυριακή (1 Νοεμβρίου), περίπου στις 12:50 το μεσημέρι, τοπική ώρα.

Και οι εννέα επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων δύο μέλη του πληρώματος και επτά επιβάτες, έχασαν τη ζωή τους.

Νωρίτερα το απόγευμα, η εφημερίδα Palm Beach Post μετέδωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν ο επιχειρηματίας Adam Robinson, η σύζυγός του Helen, τα δύο παιδιά τους, δύο φίλοι της οικογένειας και μία νταντά.

Ανάμεσα στα θύματα ταυτοποιήθηκε και η 20χρονη συγκυβερνήτης Nathalia Gadelha Filgueiras.

Ο πατριός της δήλωσε στη New York Post ότι περίπου δέκα λεπτά πριν από τη μοιραία συντριβή, η νεαρή πιλότος έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, γράφοντας: «Έχω αναταράξεις, έχω πάγο».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα (2 Νοεμβρίου), ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), Tom Chapman, ρωτήθηκε για τις αναφορές περί πάγου και αναταράξεων και απάντησε ότι πρόκειται αναμφίβολα για έναν από τους παράγοντες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με την Palm Beach Post, αρκετοί ειδικοί που εξέτασαν τα δεδομένα της πτήσης και τα στοιχεία των ραντάρ εκτιμούν ότι το αεροσκάφος ενδέχεται να εισήλθε σε καταιγίδα λίγο πριν από τη συντριβή.

Ο μετεωρολόγος Matthew Cappucci δήλωσε στο μέσο ότι τα νέφη της καταιγίδας είχαν αναπτυχθεί κατακόρυφα κατά 15.000 πόδια μέσα σε μόλις 20 λεπτά, φτάνοντας σε ύψος τα 48.300 πόδια τη στιγμή της συντριβής.

Τη δική του εκτίμηση για το δυστύχημα διατύπωσε και ο πρώην πιλότος Martin Varsavsky, ο οποίος υποστήριξε ότι ενδέχεται να συνέβαλε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο αεροπορικό φαινόμενο, γνωστό ως «coffin corner». Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το φαινόμενο θα μπορούσε να εμφανιστεί στην προσπάθεια του αεροσκάφους να ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος, προκειμένου να πετάξει πάνω από δύο συστήματα καταιγίδων, γνωστά στην αεροπορική ορολογία ως «cells».

Ο όρος «coffin corner» χρησιμοποιείται στην αεροπορία για να περιγράψει την κατάσταση κατά την οποία, σε μεγάλα ύψη, η ελάχιστη ασφαλής ταχύτητα πτήσης και η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη, περιορίζοντας δραματικά το περιθώριο ασφαλείας.

Εάν το αεροσκάφος κινηθεί είτε με υπερβολικά μεγάλη είτε με πολύ χαμηλή ταχύτητα, υπάρχει κίνδυνος απώλειας στήριξης (stall), με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Varsavsky ανέφερε: «Τα ραντάρ έδειχναν ξεκάθαρα αυτές τις καταιγιδοφόρες κυψέλες. Για τα ελαφρά αεροσκάφη τζετ, ο κανόνας είναι να απομακρύνονται από αυτές, διατηρώντας μεγάλη απόσταση ασφαλείας, και όχι να επιχειρούν να περάσουν μέσα από αυτές. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί λάθος της γυναίκας που χειριζόταν το αεροσκάφος.

»Οι καταιγίδες, μεταβάλλοντας την εξωτερική θερμοκρασία, επηρεάζουν την ικανότητα των αεροσκαφών να διατηρούνται στον αέρα με την ίδια ταχύτητα.

»Το φαινόμενο ονομάζεται “coffin corner”. Διαφορετικά, το αεροσκάφος γίνεται εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνει υπό έλεγχο».

Από την πλευρά του, ο πιλότος Justin Crabbe, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Jettly, επισήμανε ότι ο σχηματισμός πάγου στα φτερά ενός αεροσκάφους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πτητική του συμπεριφορά, ενώ οι αναταράξεις ενδέχεται επίσης να επιβαρύνουν την κατάσταση.

Μιλώντας στο LADbible, εξήγησε ότι ο πάγος «αλλάζει το σχήμα των φτερών, μειώνει την άντωση, αυξάνει την αεροδυναμική αντίσταση και μπορεί να καταστήσει το αεροσκάφος πολύ πιο δύσκολο στον χειρισμό». Όπως σημείωσε, η συσσώρευση πάγου θα μπορούσε ενδεχομένως να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο μια ήδη επικίνδυνη κατάσταση με έντονες αναταράξεις.

Τι είναι το «coffin corner»

Το «coffin corner» (γωνία του θανάτου) είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο αεροπορικό φαινόμενο που εμφανίζεται σε μεγάλα ύψη, όταν το περιθώριο μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης ασφαλούς ταχύτητας ενός αεροσκάφους γίνεται εξαιρετικά μικρό.

Με απλά λόγια, το αεροσκάφος βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου μπορεί να χάσει τον έλεγχο τόσο αν πετάξει πολύ αργά όσο και αν πετάξει πολύ γρήγορα.

Πώς λειτουργεί:

  • Πολύ χαμηλή ταχύτητα: Τα φτερά δεν παράγουν αρκετή άντωση και το αεροσκάφος κινδυνεύει να χάσει τη στήριξή του (stall).
  • Πολύ υψηλή ταχύτητα: Μπορεί να εμφανιστούν επικίνδυνα αεροδυναμικά φαινόμενα, όπως τοπικά υπερηχητική ροή και απότομες μεταβολές στις δυνάμεις που ασκούνται στο αεροσκάφος (Mach buffet).
  • Όσο αυξάνεται το ύψος, η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο κρίσιμες ταχύτητες περιορίζεται. Έτσι, ο πιλότος έχει ολοένα και μικρότερο περιθώριο αντίδρασης.
  • Υπάρχει όμως μια σημαντική διευκρίνιση: το φαινόμενο δεν σημαίνει ότι ένα αεροσκάφος που πετά σε μεγάλο ύψος βρίσκεται αυτομάτως σε κίνδυνο. Τα σύγχρονα αεροσκάφη έχουν συγκεκριμένα όρια λειτουργίας και συστήματα προειδοποίησης.

Στην περίπτωση του Learjet 60, οι ειδικοί εξετάζουν εάν η προσπάθεια αποφυγής των καταιγίδων, σε συνδυασμό με τις αναταράξεις και τον πάγο, θα μπορούσε να έχει περιορίσει επικίνδυνα το περιθώριο ασφαλούς πτήσης. Αυτό παραμένει εκτίμηση και όχι επιβεβαιωμένο πόρισμα.

Αυτή είναι η 20χρονη συγκυβερνήτης του Learjet

Μία 20χρονη ταυτοποιήθηκε ως η συγκυβερνήτης του μοιραίου Learjet που συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητας συγκλονιστικές ηχητικές καταγραφές από τα τελευταία δραματικά λεπτά πριν την αεροπορική τραγωδία με νεκρούς και τους 9 επιβαίνοντες.

Η Nathalia Gadelha ακούγεται στα ηχητικά του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να ουρλιάζει πως πρόκειται να συντριβούν, φωνάζοντας , «Κοίτα έξω από το παράθυρο, Jeff!», ενώ μία ανδρική φωνή ακούγεται να προσεύχεται: «Όποιος είναι στον παράδεισο, αγιασμένο να είναι το όνομα».

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει ποιος επέβαινε στο αεροπλάνο που έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα πάρκο τροχόσπιτων, καταρρίπτοντας καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και αφήνοντας έναν τεράστιο κρατήρα.

Florida Small Plane Crash

Οι αρχές ανταποκρίνονται σε αεροπορικό δυστύχημα στην κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

AP /Mark Elias

Η μητέρα της 20χρονης, Καμίλα, και ο πατριός της επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα «The Post» ότι ήταν η συγκυβερνήτης που πιλοτάριζε το Learjet 60 από το Όστιν του Τέξας προς τις Μπαχάμες, όταν το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος – κατεβαίνοντας με ταχύτητα άνω των 20.000 ποδιών ανά λεπτό – και συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς.

Η νεαρή πιλότος, που μεγάλωσε στην κομητεία Παλμ Μπιτς, είχε προηγουμένως γίνει θέμα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης όταν απέκτησε την άδεια πιλότου σε ηλικία μόλις 17 ετών τον Οκτώβριο του 2023 — πριν ακόμη αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης.

«Σίγουρα καυχιέμαι, γιατί οι άνθρωποι λένε: “Α, δεν ξέρεις να οδηγείς”, και εγώ απαντώ: “Ναι, αλλά ξέρω να πετάω”», είπε στο CBS12 σε μια συνέντευξη εκείνη την εποχή.

Η τελειόφοιτη του Λυκείου West Boca Raton εξήγησε ότι ξεκίνησε μαθήματα πιλοτικής εκπαίδευσης το 2020, αλλά διδάχθηκε επίσης από τον πατέρα της, ο οποίος έμαθε να πετάει για διασκέδαση το 2018.

Η μητέρα της δημοσίευε συχνά στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες της οικογένειας να ταξιδεύει μαζί με ιδιωτικά τζετ.

Στο άρθρο, η Γκαδέλα εξήγησε ότι πετούσε καθημερινά από την έναρξη των θεωρητικών μαθημάτων, συμπληρώνοντας 88 ώρες πτήσης και περνώντας τις θεωρητικές εξετάσεις.

Η Ακαδημία Αεροπορίας της Σχολικής Περιφέρειας της Κομητείας Παλμ Μπιτς κάλυψε το κόστος της άδειας πιλότου της, αφού είχε εισαγάγει το πρόγραμμα εκείνη τη χρονιά, το 2023.

«Μου αρέσει να είμαι διαφορετική από τους άλλους, οπότε για μένα είναι ωραίο το γεγονός ότι δεν ήταν ακριβώς μια ευκαιρία», είπε η Nathalia.

Αποκάλυψε ότι το όνειρό της ήταν να γίνει κάποια μέρα πιλότος εμπορικών αερογραμμών. Αποφοίτησε από την American Flyers, μια σχολή πιλότων με έδρα το Άντισον του Τέξας και υποκατάστημα στο Πομπάνο Μπιτς της Φλόριντα.

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Gadelha μοιράστηκε ένα βίντεο με την ίδια και τον σύντροφό της, τον Justin, να πετούν μαζί.

«Πόσο συχνά βλέπεις δύο πιλότους κάτω των 21 ετών με άδεια εμπορικής πτήσης, πολυκινητήριας πτήσης, πτήσης με όργανα, καθώς και CFI/CFI-I [Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πτήσεων/Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πτήσεων – Πτήσεις με Όργανα]», έγραψε στο κείμενο που εμφανίζεται πάνω στο βίντεο.

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