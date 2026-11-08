Ισραήλ: Οι επόμενες ημέρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά την εντολή στον Άιζενκοτ

Snapshot Ο Γκάντι Άιζενκοτ έλαβε εντολή από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να σχηματίσει κυβέρνηση στο Ισραήλ και έχει 28 ημέρες για να το καταφέρει.

Ο Άιζενκοτ συγκεντρώνει στήριξη 67 βουλευτών, ενώ το πρώτο κόμμα του Νετανιάχου έχει 46 έδρες.

Ο σχηματισμός κυβέρνησης θα γίνει με κόμματα που αποδέχονται βασικές θέσεις του Άιζενκοτ, όπως η καταδίκη της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σε περίπτωση αποτυχίας του Άιζενκοτ, ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει το καθήκον σε δεύτερο υποψήφιο με 28 ημέρες για σχηματισμό κυβέρνησης, χωρίς παράταση.

Αν αποτύχουν και οι δύο προσπάθειες, ακολουθεί περίοδος 21 ημερών για πρόταση άλλου υποψηφίου, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας όλων, η Κνεσέτ διαλύεται και προκηρύσσονται νέες εκλογές. Snapshot powered by AI

Σε περίοδο διαπραγματεύσεων προκειμένου να σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση του Ισραήλ μπαίνει ο ηγέτης του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, αφού έλαβε εντολή από τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου.

Η επίσημη αποστολή αναμένεται να του ανατεθεί σήμερα το απόγευμα στην Προεδρική Κατοικία στην Ιερουσαλήμ.

Μετά την ανακοίνωση ο Άιζενκοτ, δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα για τη συγκρότηση μιας εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης. Θα κάνω τα πάντα για να φανεί ότι είμαστε άξιοι», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Η επιλογή αυτή έρχεται καθώς ο Άιζενκοτ, το κόμμα του οποίου ήρθε δεύτερο σε ψήφους στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, συγκέντρωσε τη στήριξη 67 βουλευτών της Κνέσετ, σε σύνολο 120, ενώ το πρώτο κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Likud, έλαβε 46.

Καθοριστική ήταν η ψήφος των αραβικών κομμάτων, τα οποία έλαβαν συνολικά 19 έδρες στην ισραηλινή Βουλή, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα συμφωνήσουν σε συγκυβέρνηση.

Ο Άιζενκοτ δήλωσε ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση μόνο με τα κόμματα που εισήλθαν στην Κνέσετ και αποδέχονται τέσσερις βασικές θέσεις του κόμματός του, μεταξύ των οποίων ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και πρέπει να αφοπλιστεί.

Συγκεκριμένα, όπως είχε ανακοινώσει, οι θέσεις αυτές είναι:

Αναγνώριση του Κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους. Αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Υποχρεωτική θητεία για όλους — στρατιωτική, εθνική και πολιτική — με σκοπό την ενίσχυση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και την επέκταση των τάξεών τους. Αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και δέσμευση για την εξουδετέρωση της στρατιωτικής και πολιτικής της δύναμης.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ημερών

Σύμφωνα με τον νόμο του Ισραήλ, ο Άιζενκοτ θα έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ ο πρόεδρος Χέρτζοκ μπορεί να χορηγήσει παράταση έως και 14 επιπλέον ημέρες, εάν κριθεί απαραίτητο.

Εάν ο υποψήφιος δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενημερώσει τον Χέρτσογκ ότι η προσπάθεια απέτυχε ή αν παρουσιάσει μία κυβέρνηση που δεν καταφέρνει να κερδίσει ψήφο εμπιστοσύνης, ο Πρόεδρος πρέπει να αποφασίσει εντός τριών ημερών εάν θα αναθέσει το καθήκον σε άλλο μέλος της Κνεσέτ ή θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Κνεσέτ ότι δεν βλέπει καμία δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο δεύτερος υποψήφιος θα έχει τότε 28 ημέρες για να σχηματίσει συνασπισμό, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Εάν αποτύχει και η δεύτερη προσπάθεια, ή εάν ο Χέρτσογκ αποφασίσει να μην ορίσει άλλον υποψήφιο, αρχίζει περίοδος 21 ημερών κατά την οποία τουλάχιστον 61 βουλευτές μπορούν να ζητήσουν από κοινού από τον πρόεδρο να αναθέσει το καθήκον σε συγκεκριμένο βουλευτή. Ο υποψήφιος αυτός θα έχει 14 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σε περίπτωση αποτυχίας όλων των προσπαθειών, η Κνεσέτ θα διαλυθεί και θα διεξαχθούν νέες εκλογές. Μέχρις ότου μια νέα κυβέρνηση κερδίσει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ και αναλάβει τα καθήκοντά της, η απερχόμενη κυβέρνηση παραμένει στη θέση της με καθεστώς υπηρεσιακής κυβέρνησης.

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