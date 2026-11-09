Νεκρή στα 27 της η ηθοποιός Ανζέλ Μετζέρ - Βρέθηκε στο σημείο όπου στεγάζεται δημοτικό κτήριο

Snapshot Η ηθοποιός Ανζέλ Μετζέρ βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 27 ετών στην περιοχή Λε Παβιγιόν-σου-Μπουά, στο Σεν-Σεν-Ντενί της Γαλλίας.

Η Μετζέρ εντοπίστηκε αναίσθητη έξω από κτίριο που στεγάζει το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης του δήμου και δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνηψης.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι πιθανόν έπεσε από σκάλα ή υπερυψωμένο σημείο σε μη δημόσιο χώρο του κτιρίου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η έρευνα βασίζεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν την ηθοποιό να εισέρχεται σε περιορισμένης πρόσβασης χώρο και διεξάγεται από το αστυνομικό τμήμα του Λιβρί-Γκαργκάν.

Η Ανζέλ Μετζέρ είχε διακριθεί για την ερμηνεία της στη σειρά «Chair tendre», κερδίζοντας βραβείο Révélation Actrice το 2022. Snapshot powered by AI

Νεκρή σε ηλικία μόλις 27 ετών εντοπίστηκε η Γαλλίδα ηθοποιός Ανζέλ Μετζέρ, γνωστή από τη σειρά «Chair tendre», το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, στην περιοχή Λε Παβιγιόν-σου-Μπουά, στο Σεν-Σεν-Ντενί, στη Γαλλία. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο έδαφος, έξω από κτίριο όπου στεγάζεται το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης του δήμου. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», η ηθοποιός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί από εργαζόμενη στον τομέα της φροντίδας, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι συνθήκες του θανάτου της

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ανζέλ Μετζέρ ενδέχεται να έπεσε από σκάλα ή από υπερυψωμένο σημείο που βρίσκεται πάνω από χώρο στάθμευσης στο υπόγειο του κτιρίου. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι προσβάσιμος στο κοινό, ενώ στο κτίριο δεν υπάρχουν ιδιωτικές κατοικίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 27χρονη βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου εξετάζεται, προκειμένου να προσδιοριστούν η ώρα και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Le Parisien», σε βίντεο από τις κάμερες φέρεται να καταγράφεται η ηθοποιός να περνά ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, προκειμένου να εισέλθει στο κτίριο και στη συνέχεια να κατευθύνεται στον χώρο που δεν είναι ανοιχτός για το κοινό. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Λιβρί-Γκαργκάν.

Η Ανζέλ Μετζέρ έγινε γνωστή μέσα από τη γαλλική σειρά «Chair tendre», η οποία διακρίθηκε το 2022 στο φεστιβάλ Séries Mania, αποσπώντας το βραβείο καλύτερης σειράς στο γαλλικό διαγωνιστικό τμήμα.

Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, η νεαρή ηθοποιός τιμήθηκε με το βραβείο Révélation Actrice, το οποίο απονέμεται από κοινού από το Séries Mania και το επαγγελματικό περιοδικό «Le Film français», για την ερμηνεία της στη σειρά.

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