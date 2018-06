«Κλείδωσε» η Σύνοδος Κορυφής Τραμπ – Κιμ Γιονγκ Ουν (vid)

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η απόφαση πάρθηκε μετά την επιστολή που έλαβε από τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Βόρεια Κορέα επιθυμεί την αποπυρηνικοποίηση, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε επίσης ότι η σύνοδος κορυφής με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν θα διεξαχθεί όπως προβλεπόταν αρχικά, στις 12 Ιουνίου στη Σιγκαπούρη.

«Πιστεύω ότι πιθανότατα θα είναι μια πολύ επιτυχημένη, τελικά μια επιτυχημένη διαδικασία», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον κήπο του Λευκού Οίκου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βορειοκορεάτη στρατηγό, το «δεξί χέρι» του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Τσολ.

Αναφερόμενος στην επιστολή που του παρέδωσε ο τελευταίος, είπε ότι η παρουσίαση αυτή κατέληξε να γίνει μια «μακρά συνομιλία». Χαρακτήρισε δε «πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον γράμμα» την επιστολή του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι δεσμευμένος στην αποπυρηνικοποίηση της χώρας του. «Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε μια σχέση και θα ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου», συνέχισε.

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ «βοήθησε αρκετά» ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τη συνάντησή του με τον Κιμ.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου:

Donald Trump says that "relationships are building" with North Korea and that a summit with North Korean leader Kim Jong Un will take place in Singapore on 12 June pic.twitter.com/cau14rLgJI