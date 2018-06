Γιατί ο Χάρι και η Μέγκαν επιστρέφουν τα γαμήλια δώρα τους

Ο λόγος δεν είναι ότι δεν τους άρεσαν αλλά γιατί αυτό ορίζει ο «νόμος του παλατιού» όπως αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα.Τ

ο πρωτόκολλο υπαγορεύει πως τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν μπορούν να αποδεχθούν δώρα παροχής φιλοξενίας ή άλλων υπηρεσιών, για να μην υπάρξει διάθεση εκμετάλλευσης προς όφελός τους.

Η βασιλικοί κανόνες ορίζουν πως «η θεμελιώδης αρχή που διέπει την αποδοχή των δώρων από τα μέλη του Παλατιού, είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται δεκτά δώρα, όπως φιλοξενία ή υπηρεσίες, που θα μπορούσαν ή θα μπορούσαν να φανερώσουν ότι το μέλος της Βασιλικής Οικογένειας έχει υποχρέωση έναντι του δότη».

Πριν τον γάμο τους, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ είχαν ζητήσει αντί γαμήλιου δώρου, οι προσκεκλημένοι αλλά και όσοι το επιθυμούσαν να προχωρήσε σε δωρεά σε ένα από τα επτά φιλανθρωπικά ιδρύματα της επιλογής τους: CHIVA, Crisis, Myna Mahalia Foundation, Little Soldiers του Scotty, StreetGames, Surfers Against Sewage και The Wilderness Ίδρυμα UK.