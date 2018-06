Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ταξί παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Μόσχας

Δύο Μεξικανές, δύο Ρώσοι και ένας Ουκρανός μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία όπου παραμένουν υπό νοσηλεία, αφού ταξί έπεσε πάνω σε πλήθος πεζών στο κέντρο της Μόσχας, πολύ κοντά στην Κόκκινη Πλατεία, τραυματίζοντας συνολικά οκτώ ανθρώπους, ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων TASS μια πηγή των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Oι δύο γυναίκες από το Μεξικό βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, γνωστοποίησε με μήνυμα στο Twitter η μεξικανική πρεσβεία στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την πρεσβεία του Μεξικό, οι γυναίκες έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Η Αστυνομία της Μόσχας αναφέρει ότι ο οδηγός πιθανότατα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η αρχή Διαχείρισης της κυκλοφορίας της Μόσχας γνωστοποίησε ότι ο οδηγός του ταξί δήλωσε στις Αρχές ότι η ενέργειά του δεν ήταν εσκεμμένη.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και είχε άδεια οδήγησης από το Κιργιστάν.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το ταξί να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο στο κέντρο της Μόσχας και να επιταχύνει προτού πέσει πάνω στο πλήθος των ανθρώπων, παρασύροντας πεζούς, ορισμένοι εκ των οποίων καταλήγουν στο καπό του οχήματος.

Το αυτοκίνητο θα διασχίσει μια απόσταση 10 μέτρων. Θα σταματήσει αφού χτυπήσει σε μια πινακίδα.

Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος φοράει μαύρο παντελόνι και μπλούζα, διακρίνεται κατόπιν να τρέχει μακριά από την περιοχή. Τον καταδιώκουν περαστικοί που θα προσπαθήσουν να τον ακινητοποιήσουν στο έδαφος.

Όπως είπε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός του ταξί έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η αστυνομία της ρωσικής πρωτεύουσας ξεκίνησε ποινική έρευνα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Δείτε στο βίντεο τη στιγμή που το ταξί πέφτει πάνω στο πλήθος: (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

BREAKING: Video shows moment taxi hit and injured as many as 8 people in Moscow, Russia earlier today. Police say the driver lost control. pic.twitter.com/70EQ00MzQp