Προβοκάτσια εναντίον του Τραμπ: Αποκαλύφθηκε η αλήθεια για το εξώφυλλο του Time! (pics)

Η αρχική φωτογραφία τραβήχτηκε σε ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξικού από το φωτογράφο του Getty Images Τζον Μουρ και έχει αναπαραχθεί από πολλά έντυπα.

«Η κόρη μου έχει αναχθεί σε σύμβολο (…) του χωρισμού των παιδιών στα αμερικανικά σύνορα. Ίσως μάλιστα να άγγιξε την καρδιά του προέδρου Τραμπ», σχολίασε ο Ντένις Βαλέρο σε συνέντευξή του στο Reuters.

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, η κόρη του και η μητέρα της, η Σάντρα Σάντσες, κρατούνται μαζί στην πόλη Μακάλεν στο Τέξας, όπου η Σάντσες υπέβαλε αίτηση για την παροχή ασύλου.

Η υφυπουργός Εξωτερικών της Ονδούρας Νέλι Χερές επιβεβαίωσε την εκδοχή του Βαλέρα.

Ο Βαλέρα επεσήμανε ότι εξεπλάγη και συγκλονίστηκε όταν πρωτοείδε τη φωτογραφία της κόρης του να κλαίει στην τηλεόραση. «Αυτό που της συνέβαινε εκείνη τη στιγμή θα ράγιζε την καρδιά οποιουδήποτε», είπε.

Η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε σε μια εκστρατεία που έγινε μέσω Facebook και η οποία έχει συγκεντρώσει 17 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές από σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους για το Refugee and Immigrant center for Education and Legal Services (RAICES), μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Τέξας που προσφέρει νομική στήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Η Σάντσες και η κόρη της αναχώρησαν από το Πουέρτο Κόρτες, ένα μεγάλο λιμάνι της Ονδούρας βόρεια της πρωτεύουσας Τεγκουσιγκάλπα, χωρίς να το πουν στον Βαλέρα και τα άλλα τρία παιδιά του ζευγαριού, ισχυρίστηκε ο ίδιος.

Ο Βαλέρα πίστεψε ότι η Σάντσες πήγε στις ΗΠΑ όπου έχει οικογένεια. «Αν τις απελάσουν, δεν πειράζει, αρκεί να μην αφήσουν το παιδί χωρίς τη μητέρα του. Περιμένω να δω τι θα απογίνουν», σχολίασε.

Τραμπ: Επινοούν ψεύτικες ιστορίες για τα παιδιά των μεταναστών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι διασπείρουν «πλαστές ιστορίες θλίψης και οδύνης» για τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τους μετανάστες γονείς τους οι οποίοι συνελήφθησαν στα σύνορα με το Μεξικό.

«Τα νότια σύνορά μας πρέπει να παραμείνουν ισχυρά», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να κατακλυστεί η χώρα μας από παράνομους μετανάστες ενώ οι Δημοκρατικοί αφηγούνται ψεύτικες ιστορίες θλίψης και οδύνης ελπίζοντας ότι αυτό θα τους βοηθήσει στις εκλογές», πρόσθεσε.

«Δεν θέλουμε να βλέπουμε οικογένειες να χωρίζονται», είπε πριν από δύο ημέρες, όταν υπέγραψε το διάταγμα που έβαζε τέλος στο συστηματικό χωρισμό των παιδιών από τους γονείς τους.

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τους Δημοκρατικούς και τα ΜΜΕ ότι εκμεταλλεύτηκαν τη φωτογραφία με το κοριτσάκι

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε επίσης τους Δημοκρατικούς και τα ΜΜΕ ότι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την εν λόγω φωτογραφία για να προωθήσουν την ατζέντα τους στο θέμα της μετανάστευσης.

Η φωτογραφία, την οποία τράβηξε αυτόν τον μήνα ο φωτορεπόρτερ Τζον Μουρ του Getty Images, σε ένα κέντρο κράτησης στα σύνορα, πρωταγωνίστησε στην κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης για το θέμα του χωρισμού των οικογενειών μεταναστών.

Δεκάδες εφημερίδες και περιοδικά, μεταξύ αυτών το Time και η Washington Post, δημοσίευσαν τη φωτογραφία. Πολλοί αντιλήφθηκαν σε αυτήν ένα κορίτσι ενώ έκλαιγε, καθώς το χώριζαν από τη μητέρα του και το στιγμιότυπο συνέβαλε στην αύξηση της οργής εντός των ΗΠΑ, αλλά και στο εξωτερικό.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, που τραβήχτηκε την 12η Ιουνίου στη μεθοριακή πόλη Μακάλεν στο Τέξας, το Getty περιέγραψε ότι εικονίζεται ένα 2χρονο κοριτσάκι από την Ονδούρα, αιτούσα άσυλο, ενώ κλαίει καθώς οι αρχές πραγματοποιούν έλεγχο στη μητέρα της και τη συλλαμβάνουν.

Στη λεζάντα αναφέρεται ότι η σύλληψη θα μπορούσε να οδηγήσει στον πιθανό χωρισμό τους, όχι ότι αυτό συνέβη…

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς δήλωσε σήμερα ότι η μητέρα και το παιδί δεν έχουν χωριστεί, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς και τα ΜΜΕ ότι εκμεταλλεύτηκαν το εν λόγω φωτογραφικό στιγμιότυπο.

«Είναι επαίσχυντο που οι Δημοκρατικοί και τα ΜΜΕ εκμεταλλεύτηκαν τη φωτογραφία ενός μικρού κοριτσιού για να προωθήσουν την ατζέντα τους. Το παιδί δεν χωρίστηκε από τη μητέρα του. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για "χωρισμό" από τα πραγματικά γεγονότα. Οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να ταχθούν στο πλευρό του προέδρου και να διορθώσουν το ελλιπές μεταναστευτικό μας σύστημα» ήταν το tweet που έγραψε.

Σε ένα άρθρο για τη φωτογραφία, η Washington Post επικαλέστηκε τον Μουρ να λέει ότι αφού τράβηξε τη φωτογραφία, φοβήθηκε ότι το παιδί και η μητέρα της ενδεχομένως θα χωρίζονταν, ωστόσο δεν γνώριζε τι συνέβη σε αυτές.

Για το εξώφυλλό του αυτήν την εβδομάδα, με τίτλο «Welcome to America» το περιοδικό Time έκοψε τη φωτογραφία για να φαίνεται μονάχα το κοριτσάκι αντιπαραβάλλοντάς το με μια φωτογραφία του Τραμπ, σαν εκείνος να κοιτάζει προς τα κάτω, εκείνη.

Σήμερα, το Time δημοσίευσε διόρθωση όπου τονίζεται:

«Στην αρχική εκδοχή αυτής της ιστορίας έγινε λάθος αναφορά για το τι συνέβη στο κορίτσι στη φωτογραφία αφού απομακρύνθηκε από το σημείο. Το παιδί δεν απομακρύνθηκε από συνοριοφύλακες ουρλιάζοντας. Η μητέρα της την πήρε και οι δυο τους μεταφέρθηκαν μαζί σε άλλο σημείο»…