Εκτροχιασμός τρένου στην Αυστρία: Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά (vid)

Δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν και τραυματίστηκαν 26 άτομα, δύο εκ των οποίων πιο σοβαρά, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Συνολικά στο τρένο βρίσκονταν περίπου 80 άτομα με το τρίτο βαγόνι του να παραμένει στις ράγες.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

