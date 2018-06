Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ στη Βρετανία!

Αποπνικτική ζέστη επικρατεί σήμερα (26/06) στη Βρετανία, για τρίτο συνεχόμενο εικοσιτετράωρο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς κελσίου στην Ουαλία, ενώ ενδεχομένως θα ανέλθει αυτήν την εβδομάδα σε επίπεδα ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο, όπως έγινε γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Στο Πόρθμαντογκ στη Βόρεια Ουαλία καταγράφηκε σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία, 30,6 βαθμοί κελσίου. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί στους 32 βαθμούς κελσίου.

30.6 °C at Porthmadog, Gwynedd makes it the UK's and Wales' #hottestdayoftheyear so far! 30.3 °C at Rostherne and 27.1 °C at Castlederg mean England and Northern Ireland have had their highest temperature of 2018 too #heatwave pic.twitter.com/sEMzozWsS1