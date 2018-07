Γαλλία: Νεκρός 22χρονος από πυρά αστυνομικού - Σοβαρά επεισόδια στη Νάντη (vids+pics)

Καμένα αυτοκίνητα, πεζοδρόμια γεμάτα στάχτες, σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων, ένα μισοαποτεφρωμένο εμπορικό κέντρο... οι συνοικίες Μπρέιγ, Ντερβαλιέρ και Μαλακόφ, κοντά στο κέντρο της Νάντης, ξύπνησαν παραζαλισμένες και οι κάτοικοί αγανακτισμένοι, μετά το θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού από το Γκαρζ-λε-Γκονές (στο Βαλ ντ' Ουάζ) από πυροβολισμό αστυνομικού.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 20:30 στη συνοικία Μπρέιγ σε σημείο ελέγχου που είχε στήσει η αστυνομία. «Ο οδηγός δεν φορούσε ζώνη ούτε είχε μαζί του δελτίο ταυτότητας και έδωσε ψεύτικο όνομα στους αστυνομικούς», έγινε γνωστό από πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

«Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα παρακολουθούνταν από την αστυνομία (...) στο πλαίσιο λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει κάνοντας όπισθεν και πέφτοντας πάνω σ' έναν αστυνομικό. Ο συνάδελφός του πυροβόλησε», πρόσθεσε.

Ο εισαγγελέας της Νάντης Πιέρ Σενές δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ένταλμα σύλληψης είχε εκδοθεί τον Ιούνιο του 2017 σε βάρος του νεαρού από ανακριτή του Κρετέιγ για τα αδικήματα της «κλοπής από συμμορία, κλεπταποδοχής και σύστασης και συμμορίας».

Τραυματισμένος στην καρωτίδα, υπέκυψε στο νοσοκομείο γύρω στις 22:30.

Την έρευνα του επεισοδίου ανέλαβαν η δικαστική αστυνομία της Νάντης και η γενική επιθεώρηση της γαλλικής αστυνομίας. Ο αστυνομικός που πυροβόλησε «παρακολουθείται από ψυχολόγους», σύμφωνα με τη νομάρχη Νικόλ Κλάιν.

Σήμερα το πρωί, μπροστά από τον αριθμό 68 της rue des Plantes, της οδού όπου πραγματοποιήθηκε ο αστυνομικός έλεγχος, το τοιχείο του περιβόλου ενός σπιτιού έχει πέσει εντελώς, ενώ στο έδαφος βρίσκονταν οι κάλυκες από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα που εκτόξευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

#Breaking shops vandalized and plundered after the death of a 20 year old men in the suburb of #Nantes Breil in #France. pic.twitter.com/uUlBuXkrKV