Ταϊλάνδη: Ένας νεκρός και 53 αγνοούμενοι μετά τη βύθιση τουριστικού σκάφους (pics)

Ένας άνδρας πνίγηκε και άλλοι 53 άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός τουριστικού σκάφους στα ανοιχτά του νησιού Πουκέτ, στην Ταϊλάνδη, ανακοίνωσαν απόψε οι υπηρεσίες διάσωσης της χώρας.

Το σκάφος Phoenix που μετέφερε 90 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους Κινέζους τουρίστες, βυθίστηκε λόγω της θαλασσοταραχής στην περιοχή αυτή.

«Διακόψαμε τις επιχειρήσεις διάσωσης. Θα ξαναρχίσουμε το πρωί», είπε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης του Πουκέτ, Νοραπάτ Πλοτόνγκ.

Το σκάφος επέστρεφε στο Πουκέτ από το Κο Ράτσα, όταν έπεσε σε καταιγίδα, σύμφωνα με τον καπετάνιο του, τον Σομτζίνγκ Μπουντάμ. Μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι, ο Μπουντάμ είπε ότι ένα κύμα ύψους πέντε μέτρων χτύπησε το πλοίο του, το οποίο πήρε κλίση. Ο ίδιος είπε στους επιβάτες να φορέσουν σωσίβια και να ρίξουν στο νερό τις πλαστικές, φουσκωτές βάρκες διάσωσης.

«Τους έστειλα κάποιον για να τους βοηθήσει να φορέσουν τα σωσίβια γιλέκα... ήταν όλοι τους Κινέζοι τουρίστες, εκτός από δύο φαγκάνγκ», είπε, χρησιμοποιώντας μια ταϊλανδέζικη λέξη για τους «Δυτικούς».

Το Πουκέτ προσελκύει κάθε χρόνο πολλούς ξένους επισκέπτες, κυρίως Δυτικούς και Κινέζους. Μόνο φέτος αναμένονται στην Ταϊλάνδη 35 εκατομμύρια τουρίστες.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, οι τοπικές Αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για θύελλα σήμερα. Η Αστυνομία και το λιμενικό χρειάστηκε να βοηθήσουν άλλα δέκα σκάφη αναψυχής που αντιμετωπίσαν δυσκολίες λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

BREAKING: Rescue teams have rescued 90 tourist from Taiwan, Russia and China after two tourist boats captisize in southern Thailand resort of Phuket say at least seven are still missing. pic.twitter.com/jVLKkWwX82