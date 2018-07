Πρακτορείο προσφέρει πακέτο για πρόταση γάμου γύρω από τη Σελήνη - Πόσο κοστίζει

Ο λόγος για το γαλλικό ταξιδιωτικό πρακτορείο «ApoteoSurprise», το οποίο ανήγγειλε πως από το 2022 όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να ταξιδεύουν μέχρι το φεγγάρι για να κάνουν πρόταση γάμου στον/ στην αγαπημένη τους.

Αστρονομική θα είναι και η τιμή καθώς ξεκινά από 125 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρακτορείο μάλιστα έχει δημοσιεύσει ακόμη και το τι περιλαμβάνει το πακέτο όσων εκατομμυριούχων θα ήθελαν να ζήσουν αυτή την εμπειρία, οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να κάνουν κράτηση τουλάχιστον 5 μήνες πριν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Φυσική κατάρτιση και προηγούμενη τεχνική εκπαίδευση επί δώδεκα εβδομάδες

- Απογείωση στην Ημέρα D από το διαστημικό κέντρο Kennedy στο Cape Canaveral της Φλόριντας

- Άφιξη στην σεληνιακή τροχιά, τρεις ημέρες αργότερα

- Διακοπή κάθε επικοινωνίας με τη Γη για περίπου τριάντα λεπτά, κατά την

οποία η κάψουλα πετά πάνω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

- Μετάδοση του τραγουδιού «Fly Me to the Moon» του Frank Sinatra, στη μέση της τροχιακής πτήσης, επιτρέποντας στον αιτούντα να υποβάλει την πρόταση γάμου του (το δαχτυλίδι αρραβώνων κρυμμένο στο κοστούμι του), μακριά από οποιαδήποτε άλλη μορφή ζωής

- Θεαματική Ανατολή της Γης πίσω από τους σεληνιακούς κρατήρες και ταξίδι επιστροφής, για περίπου τέσσερις ημέρες, πριν από την επανεμφάνιση της ατμόσφαιρας και την τελική προσγείωση

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο, η πορεία της κάψουλας θα είναι παρόμοια με αυτή της μυθικής αποστολής Apollo 8 του 1968

Η κάψουλα θα υπάρχουν 8 κάμερες έτσι ώστε η στιγμή να απαθανατιστεί από κάθε σημείο.

Πάντως να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο πρακτορείο έχει κι άλλα ιδιαίτερα project για αυτή την ρομαντική στιγμή, τα οποία περιλαμβάνουν από άμαξα Σταχτοπούτας, μέχρι και «βροχή» 10.000 τριαντάφυλλων στο εσωτερικό ενός κρουαζιερόπλοιου, καθώς και αποστολή της πρότασης γάμου μέσω αγγελιοφόρου περιστεριού στο σπίτι της «εκλεκτής».