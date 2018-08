Το συγκεκριμένο είδος θεωρείται το πιο σπάνιο από όλες τις θαλάσσιες χελώνες. Δυστυχώς ένας από τους τελευταίους ωστόσο εκπροσώπους του βρήκε μαρτυρικό θάνατο από ανθρώπινο χέρι.

Μέλη οργανώσεων για την προστασία των ζώων κάνουν μάλιστα λόγο για ειδεχθές έγκλημα, αφού το σπάνιο αυτό ερπετό εγκλωβίστηκε σε ένα σκαμπό μπαρ και ξεβράστηκε νεκρό σε ακτή της Φλόριντα.

Δείτε τη σοκαριστική φωτογραφία στην γκάλερι.

Σημειώνεται τέλος, ότι την τελευταία μόνο εβδομάδα μία πολική αρκούδα στο Σβάλμπαρντ απαθανατίστηκε να προσπαθεί να φάει μια πλαστική σακούλα.

Ενώ και ένα «ζωντανό απολίθωμα», ψάρι της οικογένειας των κοιλακανθόμορφων που ζει στα μεγάλα βάθη του Ειρηνικού, βρέθηκε νεκρό με ένα πακέτο τσιπς στο στομάχι του.

Unchanged for 400 million years, even the 'living fossil' coelacanth isn't immune from our trash. Not the best advertising for @LAYS. #plasticpollution #plasticfree pic.twitter.com/AFpy8OdSkr