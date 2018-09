Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί ενώ βρισκόταν στο χώρο φόρτωσης της τράπεζας Fifth Bank, κοντά στην Φάουντεν Σκουέρ.

Στη συνέχεια μπήκε στο χώρο συναλλαγών με τους πελάτες και αντάλλαξε πυρά με αστυνομικούς.

«Πυροβολούσε αθώα θύματα, όπως φαίνεται, και οι αστυνομικοί μας κατάφεραν να τον σκοτώσουν και να αποσοβήσουν αυτήν την απειλή πολύ γρήγορα», είπε ο δήμαρχος του Σινσινάτι Τζον Κράνλεϊ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος της τράπεζας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Έλιοτ Άιζακ σχολίασε, ωστόσο, από την πλευρά του ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αυτήν την πληροφορία.

«Κατά την ανταλλαγή πυρών δεν τραυματίστηκαν αστυνομικοί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους μάρτυρες, ακούστηκαν περισσότεροι από 12 πυροβολισμοί.

Η Έμπονι Γκίνιαρντ, που εργάζεται σε ένα κατάστημα Dunkin' Donuts στη Φάουντεν Σκουέρ είπε ότι η ίδια και άλλοι εργαζόμενοι, αλλά και πελάτες, έπεσαν στο πάτωμα όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.

«Ο ένοπλος», είπε, «βρισκόταν τόσο κοντά που μύριζε το μπαρούτι». «Αρκεί να έριχνε μια ματιά πίσω από τον πάγκο. Θα μας έβλεπε και θα μας πυροβολούσε», σχολίασε.

2 ambulances just left downtown shooting scene ⁦@Local12⁩ pic.twitter.com/vZg0BECwKf

— Jeff Hirsh (@local12jeff) 6 Σεπτεμβρίου 2018

Ένας περαστικός, ο Λέοναρντ Κέιν, είπε σε μια εφημερίδα ότι κάποιος τον προειδοποίησε και δεν μπήκε στην τράπεζα ενώ κατευθυνόταν προς τα εκεί.

Μετά, είδε μια γυναίκα να πηγαίνει επίσης προς την είσοδο, αλλά εκείνη φορούσε ακουστικά και δεν τους άκουγε μολονότι της φώναζαν.

«Μπήκε μέσα και την πυροβόλησε», είπε ο Κέιν στη Cincinnati Enquirer.

Ορισμένοι από τους πελάτες της τράπεζας κρύφτηκαν σε μια τουαλέτα, ενώ ένα από τα θύματα βρέθηκε σε ένα γειτονικό κατάστημα παγωτών.

Ο Άιζακ δεν αποκάλυψε στους δημοσιογράφους τι τύπο όπλου χρησιμοποίησε ο δράστης.

Η αστυνομία δεν είναι επίσης σε θέση προς το παρόν να διευκρινίσει αν ο ένοπλος αυτοπυροβολήθηκε ενώ τον είχαν ήδη βάλει στο στόχαστρό τους «τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις αστυνομικοί».

Μια εκπρόσωπος του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι ανέφερε, τέλος ότι τρεις άνδρες και μία γυναίκα μεταφέρθηκαν εκεί με τραύματα από σφαίρες.

Οι δύο από αυτούς υπέκυψαν, ένας τραυματίας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο τέταρτος σε σοβαρή.

@CincyPD units are still actively clearing the scene in the 500 block of Walnut St. related to the active shooter investigation. People in the immediate vicinity should remain on lockdown until further notice. Continue to follow this feed for updates. pic.twitter.com/V7IwmzPE5S