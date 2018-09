Τανζανία: Ανείπωτη ναυτική τραγωδία - Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί - Φόβοι ότι θα φτάσουν τους 200

Την είδηση μετέδωσε ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της Τανζανίας TBC Taifa.

Oι αγνοούμενοι είναι πολλοί και οι διασώστες εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός πιθανόν να ξεπεράσει τους 200.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, το φεριμπότ μετέφερε περισσότερους από 300 ανθρώπους όταν βυθίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης λίγα μόλις μέτρα από την αποβάθρα του Ουκουρέουε, του μεγαλύτερου νησιού της λίμνης, που ανήκει στην Τανζανία.

Τριάντα επτά άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα νερά της λίμνης, σύμφωνα με τον Τζόναθαν Σάνα, τον περιφερειακό διοικητή της αστυνομίας της Μουάντζα, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικώς σήμερα στο Reuters.

Ο ίδιος είπε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν σήμερα περισσότεροι διασώστες και ότι ξεκίνησε εκ νέου με το πρώτο φως της ημέρας. Δεν έδωσε ωστόσο ακριβή αριθμό διασωστών.

Ο αριθμός των επιβατών του φεριμπότ επίσης δεν είναι εύκολο να διευκρινιστεί καθώς έχουν χαθεί πλήρωμα και εξοπλισμός, ανακοίνωσαν χθες αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, η εκπρόσωπος της εθνικής διαχειρίστριας εταιρείας των φεριμπότ, της Temesa, δήλωσε ότι τους τελευταίους μήνες η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης στο πλοίο και είχε επιδιορθώσει δύο από τις μηχανές του.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι το φεριμπότ μετέφερε και φορτίο όταν ναυάγησε κοντά στην αποβάθρα. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν αποσαφηνιστεί, αλλά η υπερφόρτωση είναι συχνά η αιτία.

Video clip ,.on the ferry that capsized in mwanza ,Tanzania ..sincere condolences to the family affected and to the people of Tanzania,may God be yous with through this difficult time.#Tanzania #DevolvedImpunity pic.twitter.com/lqswOBl6kQ