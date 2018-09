Oktoberfest: 40 φωτογραφίες που θα σε κάνουν να ζηλέψεις που δεν είσαι εκεί

Ο δήμαρχος του Μονάχου, Ντίτερ Ράιτερ, έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα της γιορτής ανοίγοντας το πρώτο βαρέλι μπίρας.

Ο κόσμος άρχισε να φθάνει από νωρίς για να διασφαλίσει μια θέση στα πολυπόθητα μεγάλα τραπέζια που στήθηκαν κάτω από τις σκηνές, όπου οι επισκέπτες πίνουν μπίρα, απολαμβάνουν λουκάνικα, πρέτζελ ή χοιρινό κότσι υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής.

Το φεστιβάλ Oktoberfest έχει τις ρίζες του σε μια ιπποδρομία που οργανώθηκε το 1810 στο πλαίσιο των εορτασμών του γάμου του Βαυαρού πρίγκιπα Λουδοβίκου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Oktoberfest προσελκύει περίπου 6 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, πολλοί εκ των οποίων έρχονται από το εξωτερικό για να ζήσουν την εμπειρία.

VIDEO: Hundreds of thousands of litres of beer on tap, traditional clothes -- a party atmosphere once again grips Munich at the opening of the 185th #Oktoberfest2018, which will last two weeks ? pic.twitter.com/GdUeGaPANp