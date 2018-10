SOS για τον κυκλώνα-τέρας Μάικλ: «Φύγετε δεν θα επιζήσει κανείς» - Προβλέπεται «βιβλική καταστροφή»

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν από τις αρχές να φύγουν από τις παράκτιες περιοχές σε εννέα κομητείες, ενώ ο κυκλώνας κινείται στον Κόλπο του Μεξικού με ανέμους στα 155χλμ/ώρα.



Δείτε την πορεία του κυκλώνα LIVE:

Ο κυκλώνας Μάικλ ενδέχεται να ανέλθει στην κατηγορία 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον πριν από την άφιξή του στη Φλόριντα αύριο Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Πρόκειται ίσως για την ισχυρότερη καταιγίδα που θα πλήξει το βορειοδυτικό τμήμα της αμερικανικής πολιτείας εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.

«Ο κυκλώνας Μάικλ είναι καταιγίδα-τέρας και γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος. Σε 12 ώρες θα δούμε τις επιπτώσεις του» δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρικ Σκοτ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου. «Τώρα είναι η στιγμή να λάβουμε μέτρα».

Ο Ρικ Σκοτ προειδοποίησε επίσης για το ενδεχόμενο κυμάτων θυέλλης ύψους έως 3,7 μέτρων και ανέμων η ταχύτητα των οποίων θα μπορούσε να φθάσει τα 177χλμ/ώρα.

WCK Food First Responders are on the ground in Panama City, Florida preparing to support #HurricaneMichael relief efforts as we did for #Florence. Although it is fast moving, Michael may be the strongest storm to hit here in 13 years. More updates soon! #ChefsForFlorida pic.twitter.com/BUeU2S6ImH