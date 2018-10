Απίστευτη γκάφα με το... στήθος της πριγκίπισσας Ευγενίας στο βασιλικό γάμο της! (pics)

Οι Βρετανοί, οι οποίοι παθαίνουν… παράκρουση με κάθε είδηση που αφορά τη βασιλική οικογένεια, πόσο μάλλον με ένα βασιλικό γάμο ήταν «καρφωμένοι» στους δέκτες βλέποντας την πριγκίπισσα Ευγενία (κόρη του δευτερότοκου γιου της βασίλισσας Ελισάβετ, Πρίγκιπα Άντριου και της Σάρας Φέργκιουσον) να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, στο Γουίνσδορ, όταν ξαφνικά έγιναν μάρτυρες μιας πρωτοφανούς γκάφας.

Γιατί βλέπετε, ακόμα και τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα κάνουν λάθη.

Και όχι απλά λάθη, αλλά… εκθέτουν το στήθος ολόκληρης πριγκίπισσας.

Οι τηλεθεατές λοιπόν δεν πίστευαν στα μάτια τους με το λάθος υπότιτλο που εμφανίστηκε στις οθόνες τους, μπερδεύοντας το φόρεμα με τα… στήθη!

Φυσικά η γκάφα δεν θα μπορούσε παρά να προκαλέσει κακό χαμό στα social media.

The BBC's subtitles during a #RoyalWedding news report made QUITE the error.



As Eugiene left the car a presenter said "what a beautiful dress."



Unfortunately the subtitles said "What a beautiful breasts."



(h/t @Ollie_Bayliss) pic.twitter.com/mZx53KUaaP — Scott Bryan (@scottygb) 12 Οκτωβρίου 2018

Subtitle mishaps are the funniest thing on TV. Last December on BBC News, Paul Pogba became "Pol Pot". — Guy J. Pitchford (@guyjpitchford) 12 Οκτωβρίου 2018

This is the best thing I’ve seen so far on the royal wedding ?? — Katy Beale (@katybeale) 12 Οκτωβρίου 2018