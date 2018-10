Μαρόκο: Νεκροί και τραυματίες μετά από εκτροχιασμό τρένου (pics+vid)

Επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε σήμερα το πρωί περίπου 20 χλμ. βόρεια της Ραμπάτ, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και περισσότεροι από 70 άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση 2M.

Προς το παρόν δεν έχει δημοσιοποιηθεί οποιοσδήποτε επίσημος απολογισμός. Η εθνική εταιρία σιδηροδρόμων ONCF δεν έχει δώσει ακόμη καμία πληροφορία για το δυστύχημα, παρά τη μετάδοση εικόνων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διασώστες έχουν αρχίσει να ανασύρουν σορούς από τα συντρίμμια, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP που βρίσκεται επί τόπου. Σύμφωνα με τη 2M, που επικαλείται ανώνυμη επίσημη πηγή, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Αξιωματούχος των σιδηροδρόμων, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον τέσσερις. Άλλος αξιωματούχος έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς και 80 τραυματίες.

Σύμφωνα πάντα με το Reuters, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MAP μετέδωσε πως το τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ραμπάτ-Κενίτρα, εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Σιντί Μπουκναντέλ χωρίς να αναφέρει άλλες πληροφορίες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:00 ώρα Γκρίνουιτς (13:00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στην Κενίτρα και τη Σαλέ, στο ύψος της κοινότητας Σιντί Μπουκναντέλ, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Οι εικόνες δείχνουν πολλά βαγόνια εκτροχιασμένα κοντά σε μια γέφυρα στους αγρούς, ενώ η μηχανή είναι πλήρως κατεστραμμένη. Ο οδηγός της αμαξοστοιχίας είναι νεκρός, σύμφωνα με πολλά τοπικά ΜΜΕ.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

BREAKING: A train has derailed between #Sale and #Kenitra near Bouknadel in #Morocco, according to so far unconfirmed reports there are up to 20 dead and multiple others injured. pic.twitter.com/pet28wJIX4