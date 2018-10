Χάος στη Ρώμη: Πρωτοφανές χαλάζι κάλυψε τα πάντα (pics+vids)

Ένα βαρομετρικό χαμηλό έβαλε απότομα τέλος στο καλοκαίρι της Ιταλίας, με τη θερμοκρασία να πέφτει κατά 10 βαθμούς Κελσίου και θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν τη χώρα.

Μάλιστα το χαλάζι ήταν τόσο που κάλυψε αυτοκίνητα, δρόμους και ολόκληρες περιοχές.

Τουλάχιστον έξι σταθμοί του μετρό έκλεισαν ενώ σε κάποιους από αυτούς το νερό έφτανε το μισό μέτρο.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, ενώ προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και για άλλες περιοχές της Ιταλίας.

Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q