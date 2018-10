Συναγερμός στη Σκωτία: Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Γλασκώβης (Pics)

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή της South Street στις 3:30 μ.μ.(τοπική ώρα) και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος των αρχών, αναφέροντας ότι το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, αρνούμενος όμως να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Smoke seen after the building-shaking explosion in Scotstoun, Glasgow. pic.twitter.com/eGD5GZCiK4

Has something happened down Clydebank direction? Just heard a loud boom and looked out the window to see this plume of smoke suddenly rising. Something exploded? Smoke cleared almost immediately. pic.twitter.com/tvhlbpYnIa