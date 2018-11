Φλόριντα: Δύο οι νεκρές γυναίκες από την επίθεση στη σχολή γιόγκα – Αυτοκτόνησε ο δράστης (vid+pics)

«Οι δύο γυναίκες, η Νάνσι Βαν Βέσεμ, 61 ετών, και η Μάουρα Μπίνκλεϊ, 21, πυροβολήθηκαν θανάσιμα το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα) όταν ο Σκοτ Μπέιερλε, 40 ετών, άνοιξε πυρ στο στούντιο Hot Yoga που βρίσκεται μέσα σε εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα Ταλαχάσι της Φλόριντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος της πόλης.

Παράλληλα, άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκε από τη λαβή του πιστολιού του δράστη, σύμφωνα πάντα με το αστυνομικό τμήμα του Ταλαχάσι.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλοί άνθρωποι όχι μόνο αντεπιτέθηκαν αλλά προσπάθησαν να σώσουν άλλους ανθρώπους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Μάικλ ΝτιΛίο.

Δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και τρεις εγκατέλειψαν το τοπικό νοσοκομείο, αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Μπέιερλε τραυματίστηκε προφανώς από πυροβολισμό που προκάλεσε στον εαυτό του, ανέφερε η αστυνομία.

Breaking: At least four injuries reported after shooting at a yoga studio in Tallahassee, Florida. The gunman killed himself after the shooting. pic.twitter.com/0X8hM41JER

Ο δήμαρχος Άντριου Γκίλουμ, ο υποψήφιος κυβερνήτης των Δημοκρατικών, διέκοψε την εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης για να επιστρέψει στην πόλη.

«Καμία ενέργεια με τη βία των όπλων δεν είναι αποδεκτή», έγραψε στο Twitter o Γκίλουμ.

Το ποσοστό των φόνων στο Ταλαχάσι αποτελεί θέμα στην αναμέτρηση για το θώκο του κυβερνήτη, με τον αντίπαλο του Γκίλουμ, το Ρεπουμπλικανό πρώην βουλευτή Ρον ΝτεΣάντις, να τον κατηγορεί για αδυναμία στην αντιμετώπιση του εγκλήματος.

«Ο ένοπλος φαίνεται ότι έδρασε μόνος και δεν υπάρχει άμεση απειλή για την κοινότητα του Ταλαχάσι», είπε ο ΝτιΛέο.

«Η αστυνομία ερευνά αν υπήρχε κάποια σχέση ανάμεσα στον δράστη και στα θύματα. Όλα τα στοιχεία δείχνουν έναν μοναδικό δρώντα ο οποίος έμεινε στο σημείο και πέθανε, άρα δεν υπάρχει άλλη απειλή για το κοινό», πρόσθεσε.

#Breaking: Multiple people shot at Tallahassee #HotYoga near the corner of East Bradford and Thomasville roads in Midtown Tallahassee, Florida. One victim died; 4 in critical conditions at the hospital. The shooter died possibly of self inflicted gunshot according to police #CVE pic.twitter.com/G6WJSZ6SJ8