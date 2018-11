LIVE - Πολιτικό «θρίλερ» στη Βρετανία: Διαλύεται η κυβέρνηση Μέι μετά τη συμφωνία για Brexit

Λίγες ώρες μετά την εξασφάλιση της στήριξης του υπουργικού συμβουλίου στο προσχέδιο της συμφωνίας για το Brexit στο οποίο κατέληξαν Λονδίνο και Βρυξέλλες, και λίγο πριν η Τερέζα Μέι το παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο, η βρετανική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τις παραιτήσεις υπουργών, που ενώ αναταράξεις έχουν προκληθεί και στις αγορές, με τη στερλίνα να κάνει «βουτιά».

Οι εξελίξεις στη Βρετανία είναι ραγδαίες και το μεσημέρι της Πέμπτης (15/11/2018) Τερέζα Μέι απηύθυνε εκτάκτως ομιλία στο βρετανικό Κοινοβούλιο.

Μιλώντας σε δραματικό τόνο, με φόντο τις παραιτήσεις μελών του υπουργικού συμβουλίου της, η Μέι υποστήριξε πως όταν ανέλαβε πρωθυπουργός δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για το Brexit, αφήνοντας σαφείς υπόνοιες για τις πολιτική της κυβέρνησης Κάμερον.

«Κάποιοι έλεγαν πως το Brexit δεν μπορούσε να συμβεί. Δεν το δέχθηκα ποτέ αυτό», είπε η Μέι απευθυνόμενη στους βουλευτές.

«Ήταν μια εξοργιστική διαδικασία, η οποία εξανάγκασε τη Βρετανία να αντιμετωπίσει μια σειρά από περίπλοκα ζητήματα. Εφόσον επιτευχθεί η τελική συμφωνία για το Brexit, θα έρθω στη Βουλή και θα ζητήσω από τους βουλευτές να τη στηρίξουν, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον», υπογράμμισε η Βρετανίδα πρωθυπουργός.

«Η επιλογή είναι ξεκάθαρη: Μπορούμε να επιλέξουμε να φύγουμε δίχως συμφωνία ή να μην έχουμε κανένα Brexit απολύτως… Ή μπορούμε να επιλέξουμε αυτή τη συμφωνία. Ό,τι κάνω, γίνεται προς το συμφέρον του βρετανικού λαού», κατέληξε η Μέι στην ομιλία της, καταχειροκροτούμενη από τους Συντηρητικούς, αλλά δεχόμενη τις αποδοκιμασίες των Εργατικών.

Απαντώντας στην πρωθυπουργό, ο επικεφαλής των Εργατικών, , απάντησε σε αυστηρό τόνο ότι «η κυβέρνηση βρίσκεται σε χάος».

«Από τη στιγμή που ο Ντόμινικ Ράαμπ δεν μπορεί να στηρίξει τη συμφωνία, τότε ούτε και οι υπόλοιποι βουλευτές μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο», τόνισε ο Κόρμπιν.

Για να προσθέσει: «Δεν είναι επιλογή η μη ύπαρξη συμφωνίας. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα τη νομική της άποψη για τη συμφωνία και το Γραφείο Προϋπολογισμού (OBR) θα πρέπει να αναθεωρήσει τις οικονομικές προβλέψεις».

Ο Κόρμπιν σημείωσε πως δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά για τη χρονική περίοδο υλοποίησης της συμφωνίας για το Brexit. Για να απαντήσει σε ειρωνικό ύφος στη Μέι: «Η συμφωνία αναφέρει ότι η μεταβατική περίοδο μπορεί να επεκταθεί στο 20ΧΧ. Μήπωως αυτό συνεπάγεται ότι αυτή μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το 2099;».

Το κείμενο της συμφωνίας της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από αναταραχή, προκάλεσε και την παραίτηση του αρμόδιου για το Brexit υπουργού, Ντομινικ Ράαμπ, ο οποίος εκτιμά πως «το σχέδιο της Μέι βάζει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου»

«Δεν μπορώ να συμφιλιωθώ με τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας, δεδομένων των υποσχέσεων που δώσαμε στη χώρα στο μανιφέστο μας στις τελευταίες εκλογές. Αυτό είναι, στη βάση του, υπόθεση που επηρεάζει την εμπιστοσύνη του λαού (σ.σ. στο πρόσωπό μας)», ανέφερε ο Ράαμπ.

Η παραίτηση του Ράαμπ αποτέλεσε αφορμή για να εξαπολύσει επίθεση στην Μέι το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας, το οποίο σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως η πρωθυπουργός στερείται πλέον κύρους.

«Η κυβέρνηση διαλύεται μπροστά στα μάτια μας καθώς για δεύτερη φορά ο υπουργός αρμόδιος για το Brexit αρνήθηκε να υποστηρίξει το σχέδιο της πρωθυπουργού», δήλωσε ο Τζον Τρίκετ, μέλος της ηγετικής περί τον Τζέρεμι Κόρμπιν ομάδας.«Είναι ο εικοστός υπουργός που παραιτείται από την κυβέρνηση της Τερέζα Μέι κατά την διετή της πρωθυπουργία. Δεν έχει μείνει κύρος στην Τερέζα Μέι και είναι σαφώς ανίκανη να φέρει εις πέρας μία συμφωνία για το Brexit που να συγκεντρώνει την υποστήριξη της κυβέρνησής της, πόσο μάλλον του κοινοβουλίου και του λαού της χώρας μας», είπε.

Νωρίτερα, είχε υποβάλλει την παραίτησή του και ο υπουργός αρμόδιος για την Βόρεια Ιρλανδία. Ο συντηρητικός Σέλις Βάρα, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του εξαιτίας της διαφωνίας του με το σχέδιο συμφωνίας για το Brexit.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση», εξηγεί ο κ. Βάρα στην επιστολή παραίτησής του που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του στο Twitter.

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD