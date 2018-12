G20: Συνάντηση με αβέβαιο... μέλλον για Πούτιν και Τραμπ – Ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου ο Αμερικανός

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι συναντήθηκε με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, ενώ η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για να συνεχίσουν τις επαφές τους.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν είναι σίγουρος για το πότε θα ξανασυναντηθούν ξανά οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ…

Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη σεβασμού στην οικογένεια Μπους, ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου, στο περιθώριο της διάσκεψης των ηγετών των κρατών-μελών της ομάδας G20.

Η εξέλιξη αυτή, έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του προέδρου Τραμπ στο Twitter.

«Θα περιμένουμε μέχρι να γίνει η κηδεία και μετά θα έχουμε μία συνέντευξη Τύπου», έγραψε χαρακτηριστικά.

I was very much looking forward to having a press conference just prior to leaving Argentina because we have had such great success in our dealing with various countries and their leaders at the G20....