Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ συμφιλιώθηκαν μετά από… βασιλική διαταγή! (pics)

Οι δύο δούκισσες εμφανίστηκαν στη χριστουγεννιάτικη θεία λειτουργία στο πλευρό των συζύγων τους. Τελευταία, έντονες φημολογίες αναφέρουν πως οι δυο τους βρίσκονται «στα μαχαίρια», κάτι που η βασίλισσα Ελισάβετ δεν ήθελε να φανεί.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Ελισάβετ διεμήνυσε στις δύο νύφες πως κάθε είδους ένταση ανάμεσά τους δεν θα πρέπει να γίνει γνωστή στους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον ιερό ναό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής.

Μαρκλ και Μίντλετον την υπάκουσαν πλήρως, καθώς εμφανίστηκαν χαμογελαστές και αρκετά φιλικές η μία προς την άλλη.

«Ήταν άβολα για όλους δεδομένου του τι έχει συμβεί τους τελευταίους 12 μήνες» δήλωσε πηγή στην εφημερίδα Sun.

