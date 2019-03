Τραγωδία: Νεκρά σε τροχαίο τα μέλη γνωστής μπάντας (vids)

Όπως ανακοίνωσε η δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος, «ο 24χρονος Stephen Fitzpatrick, ο 25χρονος Audun Laading και ο μάνατζέρ τους Trevor Engelbrektson σκοτώθηκαν ενώ ταξίδευαν για τη συναυλία τους στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνια. Επρόκειτο για το πιο αγαπημένο ανερχόμενο συγκρότημα στο Ηνωμένο Βασίλειο».

H δισκογραφική εταιρεία «Heist Or Hit» ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το τραγικό συμβάν σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (27/03).

GALLERY 01 Οι Her's κυκλοφόρησαν το πρώτο τους τραγούδι ονόματι Dorothy το 2016







«Είμαστε συντετριμμένοι. Η ενέργεια και το ταλέντο τους είχαν αφήσει το στίγμα τους στην εταιρεία μας. Ήταν εγκάρδιοι, ευγενείς και αστείοι», πρόσθεσε η δισκογραφική.

Οι Her's κυκλοφόρησαν το πρώτο τους τραγούδι ονόματι Dorothy το 2016. Ένα χρόνο μετά, έβγαλαν ένα compilation άλμπουμ με 9 τραγούδια ονόματι Songs of Her's, το οποίο ουσιαστικά υπήρξε προάγγελος της πρώτης τους ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς Invitation to Her's τον Αύγουστο του 2018.

