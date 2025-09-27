Άκαρπη η τριμερής για το Κυπριακό - Επιθετικός ο Τατάρ, λέει ο Χριστοδουλίδης

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στην αρχική του τοποθέτηση, ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα για όσα ανέφερε. «Γνωρίζει ότι, λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα, δεν θα υπήρχε κάποια εξέλιξη. Τόνισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει την προσπάθεια. Όπως μας ανέφερε, στόχος του είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί όπου σταμάτησαν, στο Κραν Μοντανά».

Συμπλήρωσε ότι η διευρυμένη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του χρόνου.

Ακόμη, σημείωσε ότι ο Ερσίν Τατάρ είχε επιθετικό τόνο σε σχέση με τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Επανέλαβα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο Κυπριακό».