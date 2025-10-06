Πέθανε η κόρη του Γλαύκου Κληρίδη

 Έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο, την Τετάρτη η κηδεία – Η πολιτική της πορεία

Πέθανε η κόρη του Γλαύκου Κληρίδη
Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών, η κόρη του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Γκληρίδη, Καίτη, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ).

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναο Κωνσταντινου και Ελένης, ενώ η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας.

Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου, αποδίδοντας φόρο τιμής στη μνήμη της Καίτης Κληρίδη και στην πορεία της τόσο δίπλα στον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη, όσο και ως ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών.

Αντί στεφάνων, παράκληση όπως προσφερθούν εισφορές υπέρ του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», στη μνήμη της εκλιπούσης. Μετά την Εξόδιο Ακολουθία, θα προσφερθεί καφές στο Μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης.

Η ανάρτησητου ΔΗΣΥ:

Με βαθιά θλίψη και οδύνη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Καίτης Κληρίδου.

Από αυτή τη στιγμή μέχρι και την ώρα της κηδείας οι σημαίες του κόμματος θα κυματίζουν μεσίστιες.

Όλα τα σχετικά με την κηδεία τα αναλαμβάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Ποια ήταν η Καίτη Κληρίδου:

Η Καίτη Κληρίδου ήταν Ελληνοκύπρια πολιτικός και διετέλεσε βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας εκλεγμένη με τον ΔΗΣΥ.

Γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 10 Μαΐου 1949. Ήταν κόρη του Γλαύκου Κληρίδη, πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και εγγονή του Ιωάννη Κληρίδη, πρώην Δημάρχου Λευκωσίας.

Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια σπούδασε νομική στο Gray’s Inn. Μιλούσε, πέρα από την ελληνική, την αγγλική, τη γερμανική και τη γαλλική γλώσσα.

Την περίοδο 1970-1971 εργάστηκε στο Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας και την περίοδο 1972-1974 στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Το 1994 ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για την ενημέρωση των ξένων δημοσιογράφων πάνω στο Κυπριακό και τα προσφυγικά προβλήματα.

Την περίοδο 1975-1977 εργάστηκε στη Διεθνή Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού στο Λονδίνο.

Την περίοδο 1980-1991 ήταν νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου.

Ήταν νυμφευμένη με τον Κώστα Σιαμμά.

Χριστοδουλίδης: Σημείο αναφοράς η παρουσία και η προσφορά της

Με βαθιά συγκίνηση και θλίψη την αποχαιρέτισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την οποία χαρακτήρισε «εξέχουσα προσωπικότητα της δημόσιας ζωής που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του έργου της στην κυπριακή κοινωνία».

Σε γραπτή του δήλωση, αναφέρει ότι η Καίτη Κληρίδου υπήρξε «γυναίκα με πνεύμα προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας, που συνέβαλε ουσιαστικά τόσο μέσα από τη δράση της στην πολιτική ζωή όσο και μέσα από την πολυδιάστατη φιλανθρωπική της δραστηριότητα».

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογραμμίζει πως «διετέλεσε δημοτική σύμβουλος και βουλευτής, αφήνοντας πίσω της έργο που χαρακτηρίζεται από εργατικότητα και αυθεντική αγάπη για τον συνάνθρωπο», ενώ επισημαίνει ότι «υπήρξε από τις πρώτες γυναίκες που διεκδίκησαν ενεργό ρόλο στην πολιτική, ανοίγοντας δρόμους με το παράδειγμά της».

«Η παρουσία και η προσφορά της θα παραμείνουν σημείο αναφοράς για όσους πιστεύουν στη δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της δημόσιας ευθύνης», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας εκ μέρους της Κυβέρνησης και προσωπικά τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τους οικείους της εκλιπούσας.

Σύσσωμος ο κόσμος της πολιτικής την αποχαιρετά

Με ανάρτηση της η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, απεύθυνε το δικό της αντίο προς την αείμνηστη Καίτη Κληρίδου.

Στεφάνου: Έφυγε μια ενεργή κοινωνική παρουσία και μια συνεπής φωνή

Με ανάρτηση του εξέφρασε θλίψη για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Ο Στέφανος Στεφάνου έγραψε:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου. Έφυγε μια ενεργή κοινωνική παρουσία και μια συνεπής φωνή που απηχούσε τη γνήσια και ειλικρινή της αγωνία για το μέλλον της Κύπρου. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου στους οικείους της».

Ξεχωριστή ανακοίνωση εξέδωσε και το ΑΚΕΛ ως κόμμα, στην οποία αναφέρει:

«Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου.

Η Καίτη Κληρίδου υπήρξε μια ενεργή και σοβαρή πολιτική φωνή με έντονη κοινωνική και πολιτική δράση για την κοινωνία και για τον τόπο μας. Ιδιαίτερη ήταν η ενασχόληση της με το Κυπριακό πρόβλημα και την επίλυσή του. Σημαντική ήταν επίσης, η δράση της για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και για θέματα που αφορούσαν στον ορθολογισμό στην πολιτική τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της».

ΔΗΚΟ: Αγωνίστρια της ζωής και του καθήκοντος, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με συνέπεια

Σε ανακοίνωσή του το ΔΗΚΟ αναφέρει, «με βαθιά θλίψη το Δημοκρατικό Κόμμα αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου, μια γυναίκα με έντονο αποτύπωμα στην πολιτική, στην κοινωνία και στη δημόσια ζωή του τόπου μας.

Κόρη του αείμνηστου Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, η Καίτη Κληρίδου πορεύτηκε με ήθος, αξιοπρέπεια και ανιδιοτελή προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. Η δράση της υπήρξε πολυδιάστατη — από τον χώρο της πολιτικής και της κοινωνικής προσφοράς, μέχρι τη διαρκή της μέριμνα για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων.

Αγωνίστρια της ζωής και του καθήκοντος, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με συνέπεια, πίστη στις δημοκρατικές αξίες και βαθύ σεβασμό στον άνθρωπο. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη ήθους και κοινωνικής ευαισθησίας.

Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Αιωνία της η μνήμη».

Καρογιάν: Άξια συνεχιστής της ηθικής παρακαταθήκης του Γλαύκου Κληρίδη

Ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια της πρώην βουλεύτριας και θυγατέρας του αείμνηστου Γλαύκου Κληρίδη, εκφράζει ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ – Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μάριος Καρογιάν.

Σε δήλωσή του, ο κ. Καρογιάν αναφέρει ότι με βαθιά συγκίνηση και θλίψη αποχαιρετούμε την Καίτη Κληρίδου, «μια γυναίκα με ήθος, ευγένεια και διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία στον δημόσιο βίο της Κύπρου».

Όπως σημειώνει, «ως πρώην βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, υπηρέτησε με συνέπεια τις αρχές της δημοκρατίας και της προσφοράς, αφήνοντας πίσω της ένα έργο που τιμά την πολιτική και την κοινωνία μας».

«Θυγατέρα του αείμνηστου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, υπήρξε άξια συνεχιστής μιας σπουδαίας πολιτικής και ηθικής παρακαταθήκης», προσθέτει ο κ. Καρογιάν.

Καταλήγοντας, εκφράζει «τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια προς τους οικείους της, τον Δημοκρατικό Συναγερμό και τη Βουλή των Αντιπροσώπων», ευχόμενος «αιωνία να είναι η μνήμη της και ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει».

Volt: Αφιέρωσε τη ζωή της για λύση και επανένωση

Το Volt Κύπρου αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου με ιδιαίτερη έμφαση στον αγώνα της για επανένωση της Κύπρου.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΕΔΕΚ

Σε ανακοίνωση της η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι «ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασίου, τα στελέχη και τα μέλη της ΕΔΕΚ εκφράζουν τη θλίψη τους για το θάνατο της Καίτης Κληρίδου, πρώην βουλευτού του ΔΗΣΥ, θυγατέρας του αείμνηστου πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη. Στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Συλλυπητήρια και από Οικολόγους

«Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της πρώην βουλευτού του ΔΗΣΥ και θυγατέρας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη.

Στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», γράφει το Κίνημα σε ανακοίνωση του.

