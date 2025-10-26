Κύπρος: Έντονη αντίδραση Έρχιουρμαν για μνημείο αγνοουμένων στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο Τουφάν Έρχουρμαν απευθύνει λόγο σε υποστηρικτές του, στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας στις 19 Οκτωβρίου 2025.

Η υιοθέτηση εισήγησης για κατασκευή μνημείου αγνοουμένων στο Ευρωκοινοβούλιο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Σε γραπτή δήλωση, ο Τουφάν Έρχιουρμαν χαρακτήρισε απαράδεκτη την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αυτό καταδεικνύει «πόσο λανθασμένη είναι η πρακτική της πλήρωσης από Ελληνοκυπρίους των δύο εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα έπρεπε να ανήκουν σε Τουρκοκυπρίους».

Προβάλλει τον ισχυρισμό ότι, με αυτό τον τρόπο, εμποδίζεται το Ευρωκοινοβούλιο να ενημερωθεί για την αλήθεια για την Κύπρο.

Αναφέρει μάλιστα ότι δεν θα περιοριστεί σε απλή καταδίκη, αλλά θα αναληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου.

*Πηγή: ΡΙΚ

Διαβάστε επίσης