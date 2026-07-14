Ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν μετά τη θετική αξιολόγηση από Κομισιόν

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συζήτησε στο Παρίσι με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τα επόμενα βήματα έπειτα από την έκθεση της Επιτροπής στις Βρυξέλλες που επιβεβαιώνει την τεχνική ετοιμότητα της Λευκωσίας.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν μετά τη θετική αξιολόγηση από Κομισιόν
ΚΥΠΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άκρως θετικά κρίνονται τα συμπεράσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης για την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία παρουσιάστηκε ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις Βρυξέλλες, καθώς ανοίγει πλέον ο δρόμος για την πλήρη ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν.

Το συγκεκριμένο θέμα συζήτησε εκτενώς το πρωί στο Παρίσι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Προηγήθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση όλης της τεχνικής προεργασίας από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ανακοινώθηκε, αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται από την πολυσέλιδη Έκθεση Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκε πριν από περίπου 20 ημέρες στην Επιτροπή Σένγκεν.

Με αυτό το έγγραφο επικυρώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο η τεχνική ετοιμότητα της Λευκωσίας. Μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται δικαίως ως ορόσημο. Η άρση των ελέγχων στα σύνορα απαιτεί τεράστια επιχειρησιακή προετοιμασία, την οποία η Κύπρος φαίνεται να έχει φέρει εις πέρας.

Η κυπριακή ετοιμότητα και οι διεργασίες στην Ευρώπη

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος είναι μαζί με την Ιρλανδία οι μόνες δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι πλήρη μέλη της Ζώνης Σένγκεν. Μιλάμε για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας όπου έχουν καταργηθεί οριστικά οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Η περιοχή αυτή αποτελείται από τα υπόλοιπα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ και 4 συνδεδεμένες χώρες εκτός ΕΕ, δηλαδή την Ισλανδία, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Η Κύπρος επί τόσα χρόνια εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς. Κι όμως, δεν απολαμβάνει τα οφέλη αυτού. Μέχρι σήμερα δεν εκδίδει θεωρήσεις Σένγκεν αν και εφαρμόζει κανονικά όλους τους περιορισμούς.

Την Παρασκευή 26/6 λοιπόν, η Κομισιόν παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής Σένγκεν στις Βρυξέλλες την Έκθεση Αξιολόγησης για την εφαρμογή του κεκτημένου. Αυτό έγινε στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει θέσει ως απόλυτο στόχο η πλήρης συμμετοχή να επιτευχθεί εντός του 2026. Η Έκθεση είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας και απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης. Μετά την θετική γνώμη της Επιτροπής Σένγκεν, το κείμενο θα προωθηθεί στο Κολέγιο των Επιτρόπων για επίσημη υιοθέτηση, πολύ πριν ξεκινήσουν οι διεργασίες ενώπιων των 27 Κρατών - Μελών.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, η έκθεση των άνω των 60 σελίδων καταλήγει στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ανοίγει έτσι οριστικά τον δρόμο στις πολιτικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν σε διακυβερνητικό επίπεδο στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταγράφεται εντυπωσιακή πρόοδος. Η Κυπριακή Δημοκρατία επένδυσε σημαντικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για την αναβάθμιση υποδομών, πληροφοριακών συστημάτων και επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Την ίδια ώρα, πέτυχε όλους τους στόχους σε τομείς όπως η Φύλαξη Συνόρων, οι Επιστροφές και η Αστυνομική Συνεργασία, ενισχύοντας ταυτόχρονα το ανθρώπινο δυναμικό των συναρμοδίων υπηρεσιών. Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει επίσης την τεράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους τομείς της Κοινής Πολιτικής Θεωρήσεων Εισόδου, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και της αυστηρής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το καθεστώς για την Πράσινη Γραμμή και τις Βρετανικές Βάσεις

Μετά από αυτήν την θετική αξιολόγηση γίνεται απόλυτα αντιληπτό ότι η Κύπρος πληρεί όλα τα κριτήρια. Η Έκθεση αναγνωρίζει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και επισημαίνει τις εναπομείνασες προτεραιότητες ενόψει της τελικής απόφασης για πλήρη συμμετοχή. Αυτές οι προτεραιότητες είναι αυστηρά τεχνικής φύσεως. Σχετίζονται άμεσα τόσο με την Πράσινη Γραμμή όσο και με τις Βρετανικές Βάσεις, οι οποίες παραμένουν εκτός χώρου Σένγκεν. Η Έκθεση αντιμετωπίζει τα δύο αυτά ζητήματα ως αναμενόμενες ιδιαιτερότητες της Κύπρου που σχετίζονται με την τουρκική κατοχή και απορρέουν απευθείας από το Σύνταγμα.

Η Πράσινη Γραμμή δεν αντιμετωπίζεται σε καμία περίπτωση ως σύνορο, όπως υπήρχε αρχικά φόβος στη Λευκωσία. Αντιθέτως, περιγράφεται με σαφήνεια ως μια άριστα επιτηρούμενη γραμμή κατάπαυσης του πυρός μετά την παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή από το 1974. Δεν τίθεται απολύτως κανένα θέμα είτε αλλαγής του νομικού καθεστώτος της είτε αλλαγών ως προς τις διελεύσεις των νόμιμα διακινούντων. Αυτό σημαίνει ότι με την είσοδο της Κύπρου στην Ζώνη Σένγκεν δεν πρόκειται να αλλάξει η τρέχουσα διαδικασία του αστυνομικού ελέγχου.

Η εναρμόνιση με το κεκτημένο Σένγκεν αποτελεί τον πιο βασικό πυλώνα για την πλήρη συμμετοχή. Εφόσον επιτευχθεί, εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε ιδιαίτερα επωφελώς για την αναβάθμιση της ασφάλειας της Κύπρου, την αποτροπή των παράνομων μεταναστών, τον τουρισμό, την αεροπορική συνδεσιμότητα και τις ξένες επενδύσεις. Όλοι οι Κύπριοι, καθώς και όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στο νησί, θα επωφεληθούν με πλήρη δικαιώματα ελεύθερης διακίνησης στην ΕΕ. Είναι άλλωστε ένας εθνικός στόχος που είχε τεθεί ήδη από το 2019, όταν ο νυν πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε εκφράσει ως υπουργός Εξωτερικών τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα επόμενα βήματα στο Κολλέγιο των Επιτρόπων

Πλέον, αυτή η Έκθεση Αξιολόγησης έχει προωθηθεί προς το Κολλέγιο των Επιτρόπων υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ίδια σε προσωπικό επίπεδο φέρεται να έχει διαπιστώσει από τις πολλές επισκέψεις της στο νησί την τεράστια σημασία της εισόδου. Το προηγούμενο διάστημα έτρεξε η γραπτή διαδικασία. Πρόκειται για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί το Κολλέγιο για να εγκρίνει συλλογικά αποφάσεις χωρίς προφορική συζήτηση, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο σε θέματα που δεν απαιτούν πολιτικό διάλογο. Ενστάσεις δεν έχουν υπάρξει από καμία πλευρά. Η υιοθέτηση από το Σώμα αυτής της Έκθεσης Αξιολόγησης θα έρθει στο Κολλέγιο ως ήδη εγκεκριμένο ζήτημα μέσω της γραπτής διαδικασίας, χωρίς καν να χρειαστεί η εγγραφή του σε ημερήσια διάταξη.

Πριν 40 ημέρες ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, είχε δεσμευθεί ότι σύντομα η Κομισιόν θα παρουσιάσει την έκθεση για την ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν. Διευκρίνισε ωστόσο ότι η απόφαση για το πότε και πώς θα ενταχθεί η Κύπρος εναπόκειται αποκλειστικά στο Συμβούλιο, όχι στην Επιτροπή. Όπως δήλωσε τότε ο Επίτροπος Μπρούνερ, η ένταξη της Κύπρου θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα προόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, με πρωταρχικό στόχο να διασφαλιστεί ότι η χώρα πληροί τα αυστηρότερα πρότυπα. Γνωστοποίησε μάλιστα ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αναγνωρίζοντας την καλή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επόμενη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων προγραμματίζεται για την Παρασκευή 17/7. Μόλις ληφθεί και τυπικά η απόφαση, η σχετική εισήγηση της Κομισιόν θα προωθηθεί απευθείας προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση. Υπάρχει ακόμα δρόμος για την οριστική επίτευξη του στόχου. Τα όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη Έκθεση Αξιολόγησης δείχνουν ωστόσο ότι το νερό έχει μπει για τα καλά στο αυλάκι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Περαία Θεσσαλονίκης: SMS ετοιμότητας από το 112

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Λογαριασμός ευθύνης στους πολίτες της Αττικής»: Ξεκίνησε η προσέλευση του κόσμου στην εκδήλωση Χαρδαλιά- Φωτογραφίες

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Παρίσι: Ελληνικό άγημα παρέλασε σήμερα στην Αψίδα του Θριάμβου, όπως το 1919

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση για τον ιό Ζίκα: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων μετά από διακοπές σε δημοφιλείς προορισμούς

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κρητικός ποιητής και τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Αντικαθιστά το τέλος 20% με επενδύσεις και επιβάλλει πλήρη αποκλεισμό στο Ιράν

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία πινακίδα στην Τεχεράνη ζητά τον θάνατο Τραμπ και Νετανιάχου - Φωτογραφίες πάνω σε φέρετρα

18:06ΚΥΠΡΟΣ

Ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν μετά τη θετική αξιολόγηση από Κομισιόν

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Marfin: Η 46χρονη έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Έγινε θέμα η πανάκριβη αλυσίδα του Λαμίν Γιαμάλ

17:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ζούμε σε μια χώρα όπου ο καταληψίας βαπτιζόταν επαναστάτης

17:34LIFESTYLE

«Μια γυναίκα»: Η Δανάη Παππά έρχεται με έναν ρόλο-πρόκληση

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 72χρονος που έπεσε από τη σκεπή του σπιτιού του

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά τον Παναγιωτόπουλο, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γαβρήλος από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που το βίαιο φαινόμενο «galerne» χτυπά την παραλία - Πανικοβλημένοι οι λουόμενοι τρέχουν να σωθούν

17:26ΥΓΕΙΑ

Ο σπάνιος καρκίνος του Σαμ Νιλ: Τι συνέβη πριν τον θάνατό του

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη «καρουζέλ» 46,9 εκατ. ευρώ εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Έφοδοι σε Αττική και Καστοριά

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εντολή Πλεύρη για αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης να παραμείνει το άσυλο στον Τζαβέντ Ασλάμ: «Βρίθει νομικών πλημμελειών η διοικητική απόφαση»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

16:58WHAT THE FACT

Το 1871, ένας αγρότης άφησε 5 αγελάδες σε ένα νησί: 130 χρόνια αργότερα τεστ DNA αψήφησε τη λογική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς-νεκρό ζευγάρι: Είχαν αναμμένη μηχανή για να δουλεύει το aircondition μέσα σε κλειστό γκαράζ και πέθαναν από τις αναθυμιάσεις

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης - Τους εντόπισε στο γκαράζ ο πατέρας του 28χρονου

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Βγήκε για SUP στη Λήμνο και γύρισε με «καμπάνα» 250 ευρώ: Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε πριν ανέβετε στη σανίδα και ποιοι είναι οι κανόνες για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

17:34LIFESTYLE

«Μια γυναίκα»: Η Δανάη Παππά έρχεται με έναν ρόλο-πρόκληση

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κρητικός ποιητής και τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 72χρονος που έπεσε από τη σκεπή του σπιτιού του

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Αντικαθιστά το τέλος 20% με επενδύσεις και επιβάλλει πλήρη αποκλεισμό στο Ιράν

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

15:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες - Βάσεις: Πιθανώς νωρίτερα φέτος, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

16:58WHAT THE FACT

Το 1871, ένας αγρότης άφησε 5 αγελάδες σε ένα νησί: 130 χρόνια αργότερα τεστ DNA αψήφησε τη λογική

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

17:26ΥΓΕΙΑ

Ο σπάνιος καρκίνος του Σαμ Νιλ: Τι συνέβη πριν τον θάνατό του

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις - έκπληξη στις συντάξεις - Τι θα πάρουν μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, νοικοκυριά - Ο χρόνος των εκλογών

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εντολή Πλεύρη για αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης να παραμείνει το άσυλο στον Τζαβέντ Ασλάμ: «Βρίθει νομικών πλημμελειών η διοικητική απόφαση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ