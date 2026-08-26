Νέα σελίδα στο Κυπριακό: Χριστοδουλίδης – Ερχιουρμάν κάθε εβδομάδα στο τραπέζι των συνομιλιών

Πάνω από δυόμισι ώρες κράτησε η σημερινή (26/08) συνάντηση των Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν – Συμφώνησαν σε εβδομαδιαίες επαφές και συζήτησαν τα επόμενα βήματα

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Νέα σελίδα στο Κυπριακό: Χριστοδουλίδης – Ερχιουρμάν κάθε εβδομάδα στο τραπέζι των συνομιλιών
ΚΥΠΡΟΣ
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Ένα βήμα τη φορά, αλλά αυτήν τη φορά με σταθερότερο ρυθμό. Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Ερχιουρμάν έδωσαν νέο ραντεβού στο τραπέζι του Κυπριακού, συμφωνώντας να συναντώνται κάθε εβδομάδα και να αναζητούν κοινό έδαφος σε συγκλίσεις, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και μεθοδολογία. Η επόμενη συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα είναι παρούσα και η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μαρία – Άνχελα Ολγκίν.

Μετά τη σημερινή (26/08) συνάντηση των δύο ανδρών, η οποία κράτησε πάνω από 2 ώρες και 30 λεπτά, πρώτος αναχώρησε ο κ. Ερχιουρμάν, και μερικά λεπτά αργότερα, ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος σχολίασε ότι «είμαστε σε καλό δρόμο βάσει όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας».

Η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών

«Ο Ελληνοκύπριος ηγέτης, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, πραγματοποίησαν σήμερα εποικοδομητική συνάντηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στην Προστατευόμενη Περιοχή των Ηνωμένων Εθνών.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την ύψιστη εκτίμηση προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, την πρόσφατη επίσκεψη στο νησί, καθώς και τη συνεχιζόμενη στήριξη και δέσμευση στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.

Κατά τη συνάντηση, εξέτασαν την πρόοδο σε σχέση με τα επόμενα βήματα, όπως αυτά καθορίστηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο νησί και συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τις συναντήσεις τους και να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις.

Συμφώνησαν, επίσης, να ανακοινώσουν αύριο τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών».

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Θετικό πρόσημο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Θετικό πρόσημο στη σημερινή συνάντηση έδωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας ότι άρχισε η προετοιμασία στη βάση όσων ανέφερε δημόσια ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κι ότι συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι συγκλίσεις, η μεθοδολογία των συνομιλιών και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

«Ήταν μία καλή συνάντηση, γι’ αυτό κράτησε σχεδόν τρεις ώρες. Ξεκίνησε η προετοιμασία στη βάση των όσων ανέφερε δημόσια ο Γενικός Γραμματέας. Συζητήσαμε θέματα ουσίας και αναφέρομαι στις συγκλίσεις. Η διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Συζητήσαμε μεθοδολογία, υπέβαλε τις θέσεις του, υπέβαλα κάποιες δικές μας προσεγγίσεις για διασταυρούμενη διαπραγμάτευση», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η συζήτηση δεν περιορίστηκε στα γνωστά ζητήματα που αφορούν τα οδοφράγματα, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα.

«Μετέφερα στον Τουρκοκύπριο ηγέτη ότι τα όποια Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα πρέπει να μας φέρνουν πιο κοντά στη λύση και όχι να κανονικοποιούν τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων», προσέθεσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κύπρου εξέφρασε ετοιμότητα για εξέταση και άλλων μονομερών μέτρων από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση επανέναρξης των συνομιλιών, ενώ, γνωστοποίησε ότι οι συναντήσεις με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα συνεχιστούν σε εβδομαδιαία βάση.

Αναφερόμενος στις συγκλίσεις και τα επόμενα βήματα, επεσήμανε ότι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία – Άνχελα Ολγκίν.

«Συζητήσαμε το θέμα των συγκλίσεων. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη θα είναι στην Κύπρο η κυρία Ολγκίν. Ανταλλάξαμε απόψεις για τις θέσεις μας. Σε γενικές γραμμές, ήταν μία καλή συζήτηση για τις συγκλίσεις», υπογράμμισε.

Σε σχέση με τη μεθοδολογία, αναφέρθηκε στα τέσσερα σημεία του Τουρκοκύπριου ηγέτη και επανέλαβε τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς για διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και το Κραν Μοντανά.

«Για τη μεθοδολογία υπάρχουν τα 4 σημεία του κ. Ερχιουρμάν. Το έχω αναφέρει κατ’ επανάληψη. Για τις συγκλίσεις το αποδεχόμαστε και επιμένουμε σε κεκτημένο μέχρι και το τελευταίο βράδυ στο Κραν Μοντανά. Για τον χρόνο, εξαρτάται αν ξεκινήσαμε από εκεί που μείναμε για να τερματίσουμε το τελευταίο μίλι, όπως ο Γενικός Γραμματέας έχει αναφέρει. Αν αρχίσουμε από την αρχή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για τελευταίο μίλι. Το τέταρτο θέμα είναι των προκαθορισμένων αποτελεσμάτων, που δεν μπορώ να αποδεχτώ. Αποτελεί αντικίνητρο για να φτάσουμε σε λύση», προσέθεσε.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη δική του πρόταση για συζήτηση θεμάτων ουσίας σε ζεύγη, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα. «Μιλήσαμε και είπαμε πως θα πρέπει να συζητηθούν και σε ζεύγη τα θέματα ουσίας. Για παράδειγμα, εδαφικό μαζί με περιουσιακό. Ασφάλεια μαζί με διακυβέρνηση· εισηγήθηκα πολύ συγκεκριμένα πράγματα και ανταλλάξαμε απόψεις. Προσβλέπω στην επόμενη συνάντηση, είναι καθοριστική η παρουσία της κυρίας Ολγκίν».

«Δεν τέθηκε ακόμα ενδεχόμενο για τριμερή στη Νέα Υόρκη, αλλά είμαστε έτοιμοι ακόμα και για διευρυμένη. Όποτε είναι στην Κύπρο η κυρία Ολγκίν, θα είναι παρούσα στις συναντήσεις μας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη», ενημέρωσε ακόμη ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

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