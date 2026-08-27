Aνδρέας Γεωργίου: Έκανε τατουάζ τo πατουσάκι της κόρης του στο χέρι του
Η κόρη του Ανδρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου έγινε ενός έτους στις 26 Αυγούστου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ο Ανδρέας Γεωργίου δημοσίευσε φωτογραφία με το τατουάζ που έκανε μετά τη γέννησή της, το οποίο απεικονίζει το αποτύπωμα του ποδιού της.
- Στη φωτογραφία έβαλε το πραγματικό ποδαράκι της δίπλα στο τατουάζ για να δείξει την ταχύτητα με την οποία περνά ο χρόνος.
- Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη φράση «Πέρασε ένας χρόνος», εκφράζοντας συγκίνηση για τη γιορτή των πρώτων γενεθλίων.
Ενός έτους έγινε την Τετάρτη 26 Αυγούστου η κόρη του Ανδρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου.
Με αφορμή τα πρώτα γενέθλια της μικρής, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το τατουάζ που είχε κάνει λίγο μετά τη γέννησή της.
Πρόκειται για το αποτύπωμα από το μικρό πατουσάκι της. Έναν χρόνο μετά, ο Αντρέας Γεωργίου θέλησε να αποτυπώσει το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, τοποθετώντας το ποδαράκι της κόρης του ακριβώς δίπλα στο σχεδιασμένο τατουάζ. Συνόδευσε μάλιστα τη συγκινητική ανάρτηση με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση: «Πέρασε ένας χρόνος».
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Champions League: Πότε είναι η κλήρωση της ΑΕΚ - Οι πιθανοί αντίπαλοι
23:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στα Ανώγεια το προσκλητήριο του γάμου γίνεται με… μεγάφωνα
23:30 ∙ LIFESTYLE
Έρος Ραμαζότι: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στις φωνητικές του χορδές
23:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Κιλκίς και Παγγαίο
22:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 3 κιλά ηρωίνης – Συνελήφθη ένας άνδρας
18:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ