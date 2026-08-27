Aνδρέας Γεωργίου: Έκανε τατουάζ τo πατουσάκι της κόρης του στο χέρι του

Snapshot Ο Ανδρέας Γεωργίου δημοσίευσε φωτογραφία με το τατουάζ που έκανε μετά τη γέννησή της, το οποίο απεικονίζει το αποτύπωμα του ποδιού της.

Στη φωτογραφία έβαλε το πραγματικό ποδαράκι της δίπλα στο τατουάζ για να δείξει την ταχύτητα με την οποία περνά ο χρόνος.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη φράση «Πέρασε ένας χρόνος», εκφράζοντας συγκίνηση για τη γιορτή των πρώτων γενεθλίων. Snapshot powered by AI

Ενός έτους έγινε την Τετάρτη 26 Αυγούστου η κόρη του Ανδρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου.

Με αφορμή τα πρώτα γενέθλια της μικρής, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το τατουάζ που είχε κάνει λίγο μετά τη γέννησή της.

Πρόκειται για το αποτύπωμα από το μικρό πατουσάκι της. Έναν χρόνο μετά, ο Αντρέας Γεωργίου θέλησε να αποτυπώσει το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, τοποθετώντας το ποδαράκι της κόρης του ακριβώς δίπλα στο σχεδιασμένο τατουάζ. Συνόδευσε μάλιστα τη συγκινητική ανάρτηση με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση: «Πέρασε ένας χρόνος».