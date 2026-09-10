Χέρτσογκ: Ονειρεύομαι μία τριμερή με Κύπρο και Λίβανο

Snapshot Οι πρόεδροι Κύπρου και Ισραήλ συζήτησαν την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η ασφάλεια, η ενέργεια και η άμυνα.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ εξέφρασε την επιθυμία για μια τριμερή συνάντηση Κύπρου, Ισραήλ και Λιβάνου στη Λευκωσία με στόχο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δήλωσε πως μπορεί να φιλοξενήσει την τριμερή συνάντηση εφόσον ζητηθεί, χωρίς όμως να εξαρτάται από αυτήν η πραγματοποίησή της.

Στις συνομιλίες τέθηκαν θέματα όπως η συνεργασία στον αμυντικό τομέα, το κοιτάσμα Ισάι-Αφροδίτη, η συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας και το έργο Great Sea Interconnector (GSI).

Οι σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ παραμένουν ισχυρές και η Λευκωσία είναι προετοιμασμένη για τις εξελίξεις μετά τις επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ, είπε σήμερα ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζοκ (Isaac Herzog), ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας.

Οι δύο πρόεδροι είχαν σήμερα συνάντηση στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της μονοήμερης επίσκεψης εργασίας του Προέδρου του Ισραήλ στην Κύπρο.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, το μεσημέρι, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας τον πρόεδρο Χέρτζοκ είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ δεν είναι ξένος για την Κύπρο, μιας και έχει βαθιές οικογενειακές ρίζες στο νησί.

Πρόσθεσε ότι κατά τις συνομιλίες τους θα εξετάσουν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η ασφάλεια, η ενέργεια, η άμυνα, σημειώνοντας ότι σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, αυτό το καλοκαίρι οι πτήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες ανήλθαν στις 200 ανά εβδομάδα, από τις 140 που υπήρχαν ανά έτος.

Πρόσθεσε ότι κατά τις συνομιλίες τους θα ανασκοπηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις και θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για το πώς δύο ομονοούσες χώρες, όπως η Κύπρος και το Ισραήλ, μπορούν να εργαστούν για τη δημιουργία σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος Herzog είπε, μεταξύ άλλων:

«Aγαπώ τη χώρα σας και έχω μεγαλώσει να την αγαπώ από παιδί και πάντοτε είναι υπέροχο να την επισκέπτομαι και να βλέπω την ανάπτυξη και την εξέλιξη της Κύπρου».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη είπε:

«Είστε εξαιρετικός φίλος και εκτιμούμε τον διάλογο μαζί σας, o οποίος είναι ανοικτός και ειλικρινής, σε όλο το φάσμα των θεμάτων που αναφέρατε». Πρόσθεσε, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας, ότι το όνειρο και η επιθυμία του είναι μια μέρα να μπορέσουν να συναντηθούν οι πρόεδροι του Λιβάνου, της Κύπρου και του Ισραήλ, ακόμα και εδώ στην Κύπρο, «διότι πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην περιοχή» και να διασφαλιστεί ότι η τρομοκρατία θα εξαλειφθεί και η ζωή θα ανθίσει στα έθνη και τους λαούς, για την ευημερία όλης της περιοχής και όλου του κόσμου ευρύτερα.

«Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ και εύχομαι ότι μαζί θα μπορέσουμε να ενισχύουμε περαιτέρω την ξεχωριστή μας συνεργασία, μια πολύ σημαντική συνεργασία ανάμεσα στους λαούς και τα έθνη μας», τόνισε ο Πρόεδρος του Ισραήλ.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση, ακολούθησε γεύμα εργασίας, στο οποίο παρακάθησαν μέλη της αντιπροσωπίας των δύο χωρών.

Η Λευκωσία θα μπορούσε να φιλοξενήσει τριμερή Κύπρου-Ισραήλ-Λιβάνου αν της ζητηθεί

Η Λευκωσία θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια τριμερή Κύπρου-Ισραήλ-Λιβάνου αν της ζητηθεί, ανέφεραν πηγές στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) σχετικά με την επιθυμία που εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, για μία τέτοια συνάντηση κατά την άφιξή του στο Προεδρικό Μέγαρο, για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Χέρτσογκ, πριν την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, σε δηλώσεις του, εξέφρασε την επιθυμία για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ των Προέδρων της Κύπρου, του Λιβάνου και του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί «όνειρο» για τον ίδιο και ότι είναι σημαντικό να «κινηθούμε προς την ειρήνη στην περιοχή».

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ισραηλινός Πρόεδρος εξέφρασε μια ευχή βλέποντας προς το μέλλον, στέλνοντας το μήνυμα στον Λίβανο ότι υπάρχει δυνατότητα οι δύο χώρες να τα βρουν.

Σημειώθηκε ακόμη ότι, αυτά τα ζητήματα δεν εξαρτώνται από τη Λευκωσία, και ότι και Ισραήλ και Λίβανος αντιμετωπίζουν εσωτερικά ζητήματα, αλλά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα να φιλοξενήσει μια τέτοια συνάντηση αν της ζητηθεί.

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