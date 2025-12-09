Η μάχη του καφέ - Ο premium robusta εκθρονίζει τον arabica;

Η Βραζιλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός robusta μετά το Βιετνάμ και πρώτος σε arabica

Αμαλία Κάτζου

Η μάχη του καφέ - Ο premium robusta εκθρονίζει τον arabica;
Unsplash
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσα στον θορυβώδη χώρο ενός κομψού καφέ στην αριστοκρατική λεωφόρο Oscar Freire του Σάο Πάολο, ένας barista ετοιμάζει έναν ασυνήθιστο εσπρέσο. Επιπλέον κρεμώδης, με άρωμα νιφάδων κακάο, το φλιτζάνι στερείται της χαρακτηριστικής οξύτητας που επικρατεί στον καφέ που προέρχεται από υψηλής ποιότητας κόκκους arabica. Αυτό γιατί ο premium εσπρέσο αποτελείται από 100% κόκκους robusta, που παραδοσιακά αποκαλούνται στον κόσμο του καφέ ως φθηνό «γέμισμα», κατάλληλο κυρίως για στιγμιαίο καφέ.

«Είναι ένας καφές που δημιουργεί υπέροχη κρέμα… και έχει πολύ πιο σοκολατένιες νότες», είπε στο Reuters, ο Marco Kerkmeester, συνιδρυτής της αλυσίδας Santo Grao, επισημαίνοντας την απήχηση μιας ποικιλίας με το αστείο όνομα «0% Arabica». Καθώς η κλιματική αλλαγή απειλεί τα arabica που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται σε εκλεκτά ροφήματα, οι Βραζιλιάνοι παραγωγοί robusta επενδύουν σε τεχνικές συγκομιδής και ξήρανσης για να παράγουν κορυφαίο robusta που να προσελκύει και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές.

Κερδίζει πόντους ο premium robusta

Η Βραζιλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός robusta μετά το Βιετνάμ και πρώτος σε arabica. Ωστόσο, έρευνα του 2022 διαπιστώνει ότι πάνω από τα τρία τέταρτα της καλύτερης γης για arabica στη Βραζιλία μπορεί να καταστεί ακατάλληλη έως το 2050 λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών και ξηρασίας. Με τις παγκόσμιες τιμές και την κατανάλωση καφέ να σημειώνουν φέτος ιστορικά υψηλά εν μέσω εμπορικών εντάσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων, τα premium robusta προσφέρουν επίσης έναν τρόπο στους καβουρδιστές να μειώσουν το κόστος σε μείγματα εσπρέσο που περιλαμβάνουν πιο ακριβό arabica.

«Ο πατέρας μου είναι από μια ορεινή περιοχή όπου παράγουν υψηλής ποιότητας arabica», ανέφερε ο Lucas Venturim, παραγωγός καφέ στο Εσπίριτο Σάντο, του οποίου οι κόκκοι μπήκαν σε εκείνον τον εσπρέσο στην Oscar Freire. «Ποτέ δεν αποδέχθηκε ότι ο robusta είναι κακός απλώς επειδή είναι robusta.» Με την ίδια λογική, η Specialty Coffee Association (SCA), που θέτει παγκόσμια πρότυπα για τον specialty καφέ, φέτος αναθεώρησε τα εκπαιδευτικά της προγράμματα αξιολόγησης ώστε να απευθύνονται σε αξιολογητές τόσο arabica όσο και robusta. Πλέον, όποιος εκπαιδεύεται για να αξιολογεί εκλεκτό καφέ θα μπορεί να περιγράψει και να επιβραβεύσει αξιόλογα ροφήματα ανεξαρτήτως είδους κόκκου.

«Βλέπαμε τα σημάδια», σημείωσε η Kim Ionescu, υπεύθυνη στρατηγικής της SCA, επικαλούμενη τη ζήτηση για premium robusta στη Νοτιοανατολική Ασία. «Φαίνεται ότι το είδος δεν πρέπει να ορίζει το αν κάτι είναι specialty ή όχι.» Το 2026 η SCA θα αρχίσει να αναθεωρεί το λεξιλόγιο των γευστικών χαρακτηρισμών ώστε να συμπεριλάβει χαρακτηριστικά του fine robusta, όπως αρωματικά μπαχαρικά. Μάρκες όπως η Nguyen Coffee Supply έχουν ήδη ανοίξει δρόμο στις ΗΠΑ, ενώ καφέ από το Λονδίνο έως το Βερολίνο προβάλλουν τις εκλεπτυσμένες ιδιότητες του robusta.

Καινούργιες πρακτικές

Στο Εσπίριτο Σάντο, επίκεντρο της παραγωγής robusta στη Βραζιλία προτεραιότητα δεν πλέον δεν είναι μόνο η απόδοση αλλά η υψηλότερη ποιότητα. Το κράτος στοχεύει να παράγει 1,5 εκατομμύριο σακιά 60 κιλών specialty robusta ετησίως έως το 2032, από 10.000 σήμερα, σύμφωνα με παρουσίαση της κρατικής αγροτικής υπηρεσίας που έχει στα χέρια του το Reuters. Αυτό σημαίνει υιοθέτηση βέλτιστων μετα-συγκομιδικών πρακτικών, συστήνοντας μοντέρνους ξηραντήρες και επιμελή διαλογή αντί για ξήρανση πάνω σε φωτιά που επιβάρυνε τη γεύση, καθώς και προσπάθειες πιστοποίησης ποσοτήτων ως specialty.

Ενδιαφέρον από παραγωγούς

Η αναγνώριση του robusta υψηλής ποιότητα και οι ιστορικά υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με το arabica έχουν προσελκύσει και παραγωγούς arabica να δοκιμάσουν robusta, φέρνοντας την τεχνογνωσία τους. Η Cooabriel διευρύνει φυτώρια για να παράγει 10 εκατομμύρια δενδρύλλια τον χρόνο, από 2 εκατ. σήμερα.

Η βελτίωση της ποιότητας οδήγησε σε μεγαλύτερη ζήτηση και υψηλότερες τιμές. Η μέση τιμή ανά σακί specialty Brazilian robusta ξεπέρασε τα 295 δολάρια έως τον Οκτώβριο, τιμή που είναι υπεδιπλάσια σε σχέση με το 2021, ενώ τα futures robusta ανέβηκαν πάνω από 80% από το 2021. Η βελτίωση ποιότητας επιτρέπει μεγαλύτερη συμμετοχή robusta στα μείγματα παγκοσμίως, λένε παράγοντες του κλάδου. Όμως το specialty robusta δεν προσπαθεί να ανταγωνιστεί άμεσα το arabica.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:54ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός λεωφορείου δεν άναψε φλας και ξυλοκοπήθηκε από άλλο οδηγό ΙΧ που τον ακολούθησε μέχρι την επόμενη στάση

14:50ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Η μάχη του καφέ - Ο premium robusta εκθρονίζει τον arabica;

14:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το αντίο του Τζαβέλα

14:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για σύνταξη €1.700 στους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα: Ελάχιστο χρέος μας ποτέ να μην λησμονούμε

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ στο Politico: «Η Ευρώπη είναι μία ήπειρος σε αποσύνθεση, με αδύναμους ηγέτες - Η Ουκρανία πρέπει να πάει σε εκλογές»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Roderick MacLeod: Ο υποψήφιος για Grammy σκοτώθηκε από οδηγό με πάνω από 100 συλλήψεις

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Kάγια Κάλλας προς Ουάσινγκτον: «Η ΕΕ είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας, ίσως πρέπει να επικρίνετε τη Ρωσία»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με μπλόκα που «κόβουν» την Ελλάδα στα δύο - Έρχονται νέοι αποκλεισμοί λιμανιών

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Έτσι θα παίξουν οι «ερυθρόλευκοι» στην Αστάνα

14:11LIFESTYLE

Μία Νύχτα Μόνο: «Έπεσε» το X με το φιλί του Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου - «Έχουν χημεία»

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα, έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του SAFE

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη βορειοανατολικά της Μόσχας

13:54ΠΟΛΤΟΣ

Ποιοι λένε «μαζί τα φάγαμε με τους αγρότες;»

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Φυλάκιση 14 μηνών στον 37χρονο που τεμάχισε καγκουρό

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρυσές Σφαίρες 2026: Ποιοι «αγνοήθηκαν» και ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανατροπές στις υποψηφιότητες

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλύβια: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 37χρονος με βαρύ οπλισμό - Η μυστική έρευνα που αποκάλυψε το κρησφύγετο

13:44ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΑ: Στα κορυφαία 200 πανεπιστήμια του κόσμου για το 2025

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από οδηγό ΙΧ - Διακομίστηκε στο ΚΑΤ

13:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Καϊράτ - Ολυμπιακός: Πολικό ψύχος στην Αστάνα - Οι συνθήκες την ώρα του αγώνα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει ο πρώην σύζυγος της Tζένιφερ Λόπεζ: «Με απατούσε με τον Diddy...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει ο πρώην σύζυγος της Tζένιφερ Λόπεζ: «Με απατούσε με τον Diddy...»

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από οδηγό ΙΧ - Διακομίστηκε στο ΚΑΤ

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλύβια: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 37χρονος με βαρύ οπλισμό - Η μυστική έρευνα που αποκάλυψε το κρησφύγετο

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με μπλόκα που «κόβουν» την Ελλάδα στα δύο - Έρχονται νέοι αποκλεισμοί λιμανιών

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον αρχηγό του Βασιλικού Ναυτικού: Η Βρετανία κινδυνεύει να χάσει τον Ατλαντικό από τη Ρωσία

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη βορειοανατολικά της Μόσχας

14:11LIFESTYLE

Μία Νύχτα Μόνο: «Έπεσε» το X με το φιλί του Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου - «Έχουν χημεία»

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε ανήλικες μαθήτριες - Πώς αντέδρασαν οι γονείς

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός λεωφορείου δεν άναψε φλας και ξυλοκοπήθηκε από άλλο οδηγό ΙΧ που τον ακολούθησε μέχρι την επόμενη στάση

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ