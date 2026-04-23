Ετοιμάστε πακέτο λέει ο Κυριάκος, τα ύποπτα μέλια του Έντι Ράμα και η Ελληνοαλβανική συνεργασία

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα τόνισαν την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμαστεί για πιθανές δυσμενείς εξελίξεις λόγω αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στη Λευκωσία συζητούνται η αποδέσμευση δανείου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία και το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που μπλοκάρεται από τον Ορμπαν.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συζήτησαν θέματα όπως ο καθορισμός ΑΟΖ με πιθανή παραπομπή στη Χάγη, ενώ αποφεύχθηκαν τα ζητήματα των δικαιωμάτων των βορειοηπειρωτών.

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού Υπερταμείου και του Αλβανικού Επενδυτικού Ταμείου για κοινή επενδυτική δράση και παρουσίαση έργων σε επενδυτές.

Η συνεργασία Ελλάδας

Αλβανίας εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις κοινές επενδυτικές ευκαιρίες και τους λόγους επιλογής του Αλβανικού Ταμείου από το ελληνικό Υπερταμείο. Snapshot powered by AI

Σταθμός μεταφόρτωσης ιδεών αποδεικνύονται φέτος οι Δελφοί μου καθώς διάφοροι ηγέτες, επίτροποι, υπουργοί και γενικά έχοντες επιρροή, λένε σημαντικά πράγματα στο Φόρουμ και μετά παίρνουν το αεροπλάνο για Λάρνακα όπου σήμερα και αύριο έχει Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Μηνύματα για την ανάγκη προετοιμασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χειρότερα, έδωσαν από κοινού Κυριάκος και Αντόνιο Κόστα, εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ένα plan b, ενώ παραλλήλισε την κρίση λόγω του εμφράγματος στην διεθνή ναυτιλία, με αυτή του κορονοϊού και του πολέμου στην Ουκρανία.

Με άλλα λόγια, καλά θα κάνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες να αρχίσουν να σκέφτονται από τώρα ένα πακέτο χρηματοδότησης οριζόντια σε όλους, προκειμένου να μην απασφαλίσουν οι πολίτες από την ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια κι αρχίσουν να στρίβουν επάνω απ’ τις κάλπες. Και δεν αναφέρομαι στις ελληνικές, αλλά κυρίως στις γαλλικές που ανοίγουν επίσης σε ένα χρόνο από τώρα, τον Μάιο του ’27 χωρίς Μακρόν υποψήφιο καθώς η Γαλλία έχει συνταγματικό φρένο σε συνεχείς θητείες Προέδρων.

Έφυγε το αγκάθι

Αυτά θα τα πουν από κοντά Κυριάκος και Μακρόν αύριο το απόγευμα και το Σάββατο, αλλά θα προηγηθεί η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στην Λευκωσία. Στην ατζέντα της μεταξύ άλλων, η αποδέσμευση του δανείου των 90 δις προς την Ουκρανία , και το 20ο αν θυμάμαι καλά, πακέτο κυρώσεων στην Ρωσία, τα οποία μπλόκαρε και τα δύο ο Ορμπαν. Ντεμπούτο στο πρώτο του Συμβούλιο θα κάνει ο διάδοχός του στην πρωθυπουργία της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ

ο οποίος εκτός απ’ το να κατεβάσει το μέσο όρο ηλικίας, φέρνει κι έναν αέρα σταρ στο Συμβούλιο. Εννοείται πως πάνω στο τραπέζι είναι και τα γεωπολιτικά, -τί θαυμάσια συγκυρία να έχει την Προεδρία η Κύπρος-, η ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και η ισπανική πρόταση να απεμπλακεί η ΕΕ από το Ισραήλ (όχι ο Σάντσεθ δεν ζήτησε ακόμα να εμπλακεί πιο χοντρά η Τουρκία και οι σύμμαχοί της όπως το Ιράν). Το τελευταία δεν το βλέπω, καθώς η Γερμανία ήδη διεμήνυσε πως αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.

Κάτι θέλει

Εν τω μεταξύ μεσ’ τα μέλια ήταν ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα που κατέφθασε στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον έλληνα ομόλογό του. Και «σας ευχαριστώ πάρα πολύ» και «τί όμορφη χώρα που έχετε την οποία λατρεύω», και ξανά «σας ευχαριστώ ειλικρινά για την υποστήριξη», και «είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ», και «συγγνώμη που δεν ντύθηκα κατάλληλα» και χαμόγελα και πάλι μέλια. Φυσικά ο πολύς κ. Ράμα, έχει αντιληφθεί και την γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας με φουλ support από τις ΗΠΑ, και το κύρος του Κυριάκου εντός της ΕΕ, και τον ρόλο της στα ενεργειακά.

Χτυπάει την πόρτα της ΕΕ η Αλβανία και ξέρει ότι χωρίς Ελλάδα δεν θ’ ανοίξει ποτέ. Κατά την συνάντηση ο Κυριάκος φέρθηκε με τακτ. Απέφυγε να αναφερθεί στα προβλήματα με τα δικαιώματα στις περιουσίες των βορειοηπειρωτών και ομογενών, την άγρια καταπάτηση και υφαρπαγή εδαφών στους Αγίους Σαράντα εξαιτίας των οποίων έμεινε φυλακή για ένα χρόνο ο Φρέντυ Μπελέρης ώστε να καθαιρεθεί από Δήμαρχος και άλλα. Άφησε τον Ράμα να μιλήσει μόνο για το άλλο αγκάθι, τον καθορισμό ΑΟΖ με παραπομπή στην Χάγη, καθώς κι εκεί οι γείτονες αμφισβητούν κυριαρχία. Ο Ράμα άφησε ανοιχτό να υπάρχει προσφυγεί στην Χάγη με συνυποσχετικό το φθινόπωρο.

Αλβανός επενδυτής

Μετά το Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Ράμα, για τον οποίο πριν χρόνια η Αθήνα διοργάνωσε ολόκληρη έκθεση.

στο Ζάππειο, ανηφόρισε προς τους Δελφούς όπου όταν ρωτήθηκε από τον Παπαχελά της Καθημερινής για την φυλάκιση του Μπελέρη, δεν έκρυψε την ενόχλησή του λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα, ο πρώην φυλακισμένος (του) είναι τώρα ευρωβουλευτής. Παραδίπλα όμως από του Ράμα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Υπερταμείου (Growth Fund of Greece) και του Αλβανικού Επενδυτικού Ταμείου (Albanian Investment Corporation - AIC).

Ειλικρινά αυτό δεν το περίμενα.

Μαζί

Όπως είπε ο Δ/νων του Υπερταμείου Γ. Παπαχρήστου, το Μνημόνιο «στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι οι γειτονικές μας χώρες είναι εξωστρεφείς και έτοιμες να προχωρήσουν μαζί». Ενώ η κ. Ελίρα Κοκόνα, Δ/σα Σύμβουλος του Αλβανικού Επενδυτικού Ταμείου υπογράμμισε ότι «οι δύο οργανισμοί δεν ξεκινούν από το μηδέν, καθώς διαθέτουν ήδη ενεργά χαρτοφυλάκια , αλλά πλέον θα μπορούν να εντοπίζουν από κοινού ευκαιρίες, να δομούν έργα και να τα παρουσιάζουν σε επενδυτές».

Δεν ξέρω τα assets του Αλβανικού, αλλά υπενθυμίζω ότι το δικό μας έχει όλη την δημόσια περιουσία, ενώ στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως ο Παύλος Γερουλάνος, έχουν αναφερθεί επανειλημμένα στην ανάγκη να κλείσει, καθώς πλέον δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Από την άλλη, δημιουργούνται μια σειρά από απορίες για ποιο λόγο το ελληνικό Υπερταμείο επέλεξε να συνεργαστεί με το Αλβανικό και ποιες είναι αυτές οι κοινές επενδυτικές ευκαιρίες που θα παρουσιάζουν σε επενδυτές.

Μήπως γι’ αυτό ήταν μες τα μέλια ο Ράμα;

Το αδιανόητο

Γενικά η ατζέντα είναι πολύ φορτωμένη με σημαντικά και δεν αναφέρομαι στα εγχώρια. Παραμένω στο Φόρουμ για να παρακολουθήσω το πιο φευγάτο session του φέτος.

Εύγε σε όποιον το σκέφτηκε.

Σας φιλώ

Η Πυθία