Σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας είπε ο Αλέξης στη ΔΕΘ, τι γεύση είχε το τραγί

Σοβαρός. Πρωθυπουργίσιμος. Μετρημένος. Γενικώς αγνώριστος. Ο Αλέξης Τσίπρας αιφνιδίασε φίλους και εχθρούς με την παρουσία του στην ΔΕΘ παρουσιάζοντας τον βασικό κορμό του κυβερνητικού του προγράμματος χωρίς ακρότητες και λαϊκισμούς.

Ουσιαστικά ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περιόδου αφού, όπως και ο Πρωθυπουργός μεθαύριο, ετοίμασε μέτρα τετραετίας. Ο Αλέξης στάθηκε απέναντι από τον παλιό του εαυτό, πήρε απόσταση από το παρελθόν και εκστόμισε συνθήματα όπως το «να παράγουμε περισσότερο». Δεν είπε πάρα πολλά, αλλά ήταν ζυγισμένος. Η φράση «καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή» είναι γλώσσα δημοσιονομικής αξιοπιστίας που ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 δεν είχε. Η μετακίνηση είναι πολιτικά σημαίνουσα ανεξάρτητα από την αριθμητική.

Όσα ειπώθηκαν ήταν διαφορετικά,

αλλά η υποδοχή ίδια με παλιά.

Η παρουσία Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη θα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις των επομένων ημερών. Σ’ αυτή που έχει στην διάθεσή του το Μαξίμου πάντως βρέθηκε στο 17,8%.

Αντιδράσεις

Η παρουσία μάλλον ξάφνιασε άπαντες. «Το μόνο καινούργιο που μάθαμε, είναι ότι δεν σκοπεύει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, το ΕΚΑΣ και τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας που ο ίδιος κατάργησε» ήταν μεταξύ άλλων η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, ενώ από πλευράς κυβέρνησης επισήμαναν ότι «όσο κι αν προσπαθεί να επανασυσταθεί ο κ. Τσίπρας ως κάτι ‘νέο’ παραμένει ίδιος κι απαράλλαχτος. Σερβίρει ξανά εύκολες λύσεις για δύσκολα προβλήματα σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες».

Μέλλον

Ισχυρότερη φράση της ομιλίας του ήταν η εξής: «Σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τη δουλειά τους». Στο σημείο αυτό μίλησε για την Golden Visa και την ανάγκη ανακατεύθυνσης των εσόδων από αυτή ύψους ενός δις ευρώ. Τις επόμενες μέρες θα αναλυθεί κι αυτό.

Ισχυρό ήταν το μήνυμα για μετακίνηση πέντε υπουργείων (Τουρισμού στην Κρήτη, Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα, Βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη, Ψηφιακής Πολιτικής στην Κοζάνη και Νησιωτικής Πολιτικής στην ακριτική Λέσβο) προκειμένου να αναζωογονηθεί η ελληνική μαραζωμένη περιφέρεια. Η πρόταση σπάει αυγά και έχει ενδιαφέρον.

Ισχυρό ήταν και το μήνυμα στους αγρότες όταν επισήμανε ότι «πρότυπό μας οι συνεταιρισμοί της Δανίας και της Ολλανδίας που ελέγχουν όλη την αλυσίδα, από το χωράφι ως το ράφι και παραμένουν ιδιοκτησία των παραγωγών».

Παρουσίες

Παρόντες στην ομιλία του Προέδρου της ΕΛΑΣ βουλευτές όπως η Κατερίνα Νοτοπούλου (για την οποία φαίνεται πως υπάρχει κάποιο ισχυρό βέτο για την Α' Θεσσαλονίκη), ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Συμεών Κεδίκογλου, στελέχη όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Δήμαρχος της πόλης Αγγελούδης, ο Χατζηθεοδοσίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και όλη η νέα ομάδα του κόμματος

στις πρώτες σειρές.

Αψητο

Την ώρα που Αλέξης παρουσίαζε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ, στο όμορφο ορεινό χωριό καταγωγής της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη, βουλευτές και στελέχη

απολάμβαναν το τραπέζι του Προέδρου. Είχαν προηγηθεί ώρες σκληρής δουλειάς με βουλευτές και στελέχη της Αθήνας, της Μακεδονίας και άλλων περιοχών, να μοιράζουν φυλλάδια και να συνομιλούν με κατοίκους των νομών της Κρήτης. Κάποιοι μάλιστα ανέβηκαν για τα καλά στο πασοκικό τρακτέρ

Αυτό που μου είπε κρητική κουκουβάγια του Οροπεδίου εμπιστευτικά πάντως ήταν πως τα κρεατικά, δεν...

«Άψητο το τραγί» ήταν η φράση.

Από το τραπέζι απουσίαζε ο Χάρης Δούκας λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στον Δήμο, ο οποίος όμως θα δώσει το παρών σήμερα στην μεγάλη γιορτή της 3ης του Σεπτέμβρη στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου.

Γιατί

Και μια υπόνοια για τον λόγο που ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης αποφάσισε να τραπεζώσει στο χωριό βουλευτές και στελέχη πλανήθηκε επάνω από το Ψυχρό, δίπλα στην σπηλιά που η Ρέα γέννησε τον Δία: μήπως σκέφτεται να πάρει την έδρα στο Λασίθι;

Σας φιλώ

Η Πυθία