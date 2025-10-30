Αίσχος είναι άλλα όχι το πουκάμισο έξω!

Ελλάδα είναι μικρή χώρα και όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, φαντάζομαι ότι καταλαβαινόμαστε… 

Νίκος Συρίγος

Αίσχος είναι άλλα όχι το πουκάμισο έξω!
ME TO N & ME TO Σ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι πολλές φορές που οι εκπρόσωποι της εκκλησίας, ξεχνούν τον λόγο ύπαρξης τους και φυτρώνουν εκεί που δεν τους σπέρνουν. Είναι πολλές φορές που ξεχνούν τον λόγο του Θεού ή ακόμα και τους προκατόχους τους που έλεγαν στους νέους «ελάτε στην εκκλησία όπως είστε». Και ο Μητροπολίτης Δωδώνης έπαθε ακριβώς αυτό: Θεώρησε ότι μπορεί να κάνει παρατήρηση σε έναν εκπαιδευτικό για το πώς θα φορέσει το πουκάμισο του.

Να του επιβάλλει τη δικτατορία του «φαίνεσθαι», η οποία έχει επιβληθεί πάνω από τη χώρα, τα τελευταία χρόνια. Αυτή που σε κρίνει από το πώς είσαι ντυμένος και όχι από τι πρεσβεύεις, τι λες και τι πράττεις. Αυτή που αποδέχεται τους εγκληματίες με γραβάτα και απορρίπτει τους έντιμους με το πουκάμισο έξω. Αυτή που αποθεώνει το απόλυτο τίποτα και επιτίθεται σε όποιον έχει μια άλλη άποψη. Αυτή που επιβάλλει τον καθωσπρεπισμό. Αυτή που νοιάζεται για τον τύπο και όχι για την ουσία.

Όλα αυτά εξέφρασε με μια φράση προς τον εκπαιδευτικό ο Μητροπολίτης Δωδώνης. Και αυτό το «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να διαβάσεις λόγο μέσα στην εκκλησία; Απαράδεκτο! Αίσχος!» που βγήκε από το στόμα του μητροπολίτη, αποδεικνύει το πόσο βαθιά ριζωμένη σε αυτόν τον τόπο είναι αυτή η δικτατορία. Πόσο βαθιά ριζωμένη στα μυαλά ορισμένων είναι η αντίληψη ότι μπορούν να έχουν λόγο στις ζωές μας. Από το πώς θα ντυθούμε μέχρι το πώς θα σκεφτούμε… Έ, δεν έχουν! Και ο εκπαιδευτικός που πήγε στην εκκλησία με το πουκάμισο έξω και ήθελε να πει δυο λόγια για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, το πιθανότερο είναι πως είχε σημαντικότερα πράγματα να πει από όλους αυτούς που δήθεν τιμούν τους αγωνιστές του ’40. Και τα παιδιά σημαντικότερα πράγματα να ακούσουν. Αίσχος μητροπολίτη μου είναι άλλα πράγματα και όχι το πουκάμισο έξω… Και επειδή η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, φαντάζομαι ότι καταλαβαινόμαστε…

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελληνικής καταγωγής πριγκίπισσα της Ανατολής Sheikha Mahra παντρεύεται ξανά - Από τον γάμο που κράτησε έναν μήνα στον δεύτερο αρραβώνα

14:33ME TO N & ME TO Σ

Αίσχος είναι άλλα όχι το πουκάμισο έξω!

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στον ﻿Λίβανο: Ένας δημοτικός υπάλληλος νεκρός από ισραηλινή επιδρομή

14:28ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ψήφος εμπιστοσύνης από Fitch και S&P στη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ: Οι προοπτικές που δημιουργεί ο νέος παγκόσμιος κολοσσός

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα - Απομακρύνθηκαν ηλικιωμένοι με αναπνευστικά προβλήματα

14:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 32 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα  

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητη η 24χρονη Πολωνή: Τι ζητάει για να εξαφανιστεί από τη ζωή της οικογένειας της μικρής Μαντλίν

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες για τη στυγερή δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο

14:13ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Δειπνοσοφιστήριον σε εορταστικούς ρυθμούς

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης στους 160 νέους αστυνομικούς: «Η ανοχή στην ανομία έχει τελειώσει», είπε στους

14:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ηρέμησαν με Γιόβιτς - Έκανε την επέμβαση ο Ελίασον, επέστρεψε ο Περέιρα

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ντόρας Μπακογιάνη - Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων: «Να μην είμαστε αλαζόνες» - «Είμαστε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών»

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Βασανίζουν και εκτελούν στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Χειροπέδες σε άνδρα που έβγαλε τραπέζια στο δρόμο για γάμο - «Έκλεισε» την κυκλοφορία

13:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για το «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω» για νέους

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νέο αίτημα για αναβολή της δίκης με τα βίντεο - Το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων και οι αντιδράσεις

13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ιστορική επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα αποκλειστικά στο κορτ του Novasports!

13:33WHAT THE FACT

Στρατιωτικό κόλπο για να κοιμηθείτε σε 2 λεπτά - Τι πραγματικά ισχύει

13:26ΚΟΣΜΟΣ

«Υπό κατάρρευση» η εκεχειρία στη Γάζα: Νέες επιδρομές του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα - «Πλήγματα ακριβείας» λένε οι IDF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες για τη στυγερή δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο

10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί σε δρόμους του Ρίο μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ στην ιστορία της Βραζιλίας, με 132 νεκρούς - Δεν ήξερε ο Λούλα - Ποια είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα - Απομακρύνθηκαν ηλικιωμένοι με αναπνευστικά προβλήματα

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ντόρας Μπακογιάνη - Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων: «Να μην είμαστε αλαζόνες» - «Είμαστε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών»

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν 7 άξονες για τη λειψυδρία - Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα - Σαχίνης: Θα σκάψουμε όλη τη Δροσοπούλου

14:33ME TO N & ME TO Σ

Αίσχος είναι άλλα όχι το πουκάμισο έξω!

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

12:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 26χρονο που έτρεχε με 174 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξαναρχίσουν αμέσως οι δοκιμές πυρηνικών όπλων: Οι χώρες με τα μεγαλύτερα οπλοστάσια, η τελευταία δοκιμή των ΗΠΑ και ο νέος «Ψυχρός Πόλεμος»

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ