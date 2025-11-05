Τουμπεκί…

Έχουν περάσει πια κάμποσες μέρες από τη διπλή δολοφονία, τις βόμβες και τις πιστολιές στο Ηράκλειο της Κρήτης

Νίκος Συρίγος

Τουμπεκί…
Eurokinissi
ME TO N & ME TO Σ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τόσες που αν κάποιος ήθελε να πει κάτι για τα περιστατικά αλλά και για τη γενικότερη ασυδοσία εκεί κάτω θα είχε μιλήσει.

Αλλά μπα…

Οι τοπικοί βουλευτές, οι πρώην υπουργοί, οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουν κάνει τουμπεκί.

Γιατί;

Διότι όλα είναι ψήφοι. Και πελατειακό κράτος. Ο ψηφοφόρος είναι πελάτης και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ακόμα και αν παίρνει τα όπλα και σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Ακόμη και αν βάζει βόμβες ο ένας στο σπίτι του άλλου. Ακόμα και αν η εισαγγελέας πρέπει να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο για να πάει στον τόπο του εγκλήματος για να μην την πάρουν τα σκάγια. Ακόμα και αν η Κολομβία είναι πια φιλήσυχη σε σχέση με την Ελλάδα.

Εδώ που κοντά μια εβδομάδα μετά από τα… συμβάντα-όπως χαρακτηρίζει όσα συμβαίνουν στην Κρήτη η κ. Μπακογιάννη- ουδείς από όσους εκλέγονται στο νησί, δεν έχει βρει να πει δυο λέξεις.

Ξέρουν πως ό,τι πουν θα λειτουργήσει εις βάρος τους. Ξέρουν πως ό,τι κάνουν είναι κατόπιν εορτής. Ξέρουν πως αυτό το «τέρας» του «σκοτώνω και δεν πληρώνω» το γέννησαν και το μεγάλωσαν οι ίδιοι.

Και θα συνεχίσουν να το μεγαλώνουν.

Τίποτα δεν θα αλλάξει, όχι 400 αλλά 1 εκατ. Αστυνομικοί να κατέβουν τις επόμενες μέρες στα Βορίζια. Όσα εφετζίδικα και αν κάνουν τώρα. Όταν έπρεπε είπαν στους πολίτες «κλειστείτε στα σπίτια σας».

Και έκλεισαν το τηλέφωνο.

Τόσοι είναι όταν πρόκειται για τέτοιες καταστάσεις.

Λίγοι.

Η χώρα που στέλνει δέκα αστυνομικούς για να σηκώσουν μια κοπέλα από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, έστειλε ενάμιση για να σταματήσει έναν πόλεμο… Υποκρισία στο φουλ.

Τώρα με δυο νεκρούς, τόσους τραυματίες και τόσο κόσμο με το δάχτυλο στην σκανδάλη ή την περόνη, όλα είναι για το φαίνεσθαι.

Για την επικοινωνία.

Εκεί που πάντα οι… άριστοι παίρνουν άριστα! Και πάνε παρακάτω. Πόσο πιο κάτω θα μου πεις;

Είπαμε: Η Κολομβία θα στείλει έγγραφο οσονούπω για να μην την συγκρίνουμε με την Ελλάδα. Θίγεται. Τώρα σειρά παίρνουν άλλοι για τη σύγκριση… Χειρότεροι! Αλλά μην ανησυχείς.

Θα στηθεί πάλι ένα σόου για να ξεχαστείς και να ξεχάσεις. Μέχρι την επόμενη φορά… Μέχρι τον επόμενο νεκρό ή νεκρούς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - Εντοπίστηκε οπλισμός σε σπηλιά

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο «εγκλωβίστηκε» εξαιτίας παρκαρισμένου αυτοκινήτου - Με τα πόδια συνέχισαν οι επιβάτες

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η απεργία των ταξί - Τι αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση με τον Κυρανάκη

14:52ME TO N & ME TO Σ

Τουμπεκί…

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέταρτος νεκρός μέσα σε ένα μήνα: Τι συμβαίνει στη Disney World;

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Δένει» τον κορμό του, εξασφαλίζει το μέλλον του

14:46ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύουν στρατηγικά στην ενέργεια και την εξωστρέφεια

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φόρεσε γούνα στην Ελλάδα και οι γουνοποιοί της Καστοριάς την προσκάλεσαν στην Έκθεση: «Έχει ιδιαίτερο γούστο»

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Δεν έχουμε βλέψεις για το έδαφος γειτονικών χωρών - Σεβόμαστε τα κυριαρχικά τους δικαιώματα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στη Λάρισα: Τον χτύπησαν για να τους δώσει χρήματα

14:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2025: Μεγάλος νικητής η παράσταση «Φάουστ» του Άρη Μπινιάρη

14:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη «γεύση» από το βιβλίο του Τσίπρα - Προδημοσίευση μέρους του προλόγου «σε πρώτο πρόσωπο»

14:23ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Μοιράσου τη Δύναμή σου» - Μια πράξη δύναμης για τις γυναίκες που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός υπουργός χαρακτήρισε τον Μαμντάνι ως «υποστηρικτή της Χαμάς»

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Αγγελική Νικολούλη: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της μητέρας της στον Πύργο Ηλείας

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μήνυμά της μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

14:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Μαύρες Χήρες» της Ρωσίας: Η απάτη με τους «λευκούς γάμους» και τις αποζημιώσεις στις οικογένειες των νεκρών στρατιωτών

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος για τον Ευρωβουλευτή Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - «Έπαιζαν πόλεμο» ακροβολισμένοι

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η απεργία των ταξί - Τι αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση με τον Κυρανάκη

13:41ΕΛΛΑΔΑ

«Δολοφόνοι, άναδροι»: Απολογούνται οι συλληφθέντες για τη δολοφονία 23χρονου οπαδού στη Χαλκίδα

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Μαύρες Χήρες» της Ρωσίας: Η απάτη με τους «λευκούς γάμους» και τις αποζημιώσεις στις οικογένειες των νεκρών στρατιωτών

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος για τον Ευρωβουλευτή Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

14:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέταρτος νεκρός μέσα σε ένα μήνα: Τι συμβαίνει στη Disney World;

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήταν 50 και θέλανε να μας φάνε και τους δύο να μείνουν ορφανά τα παιδιά μας - Αυτοί σκότωσαν τη θεία τους» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο «εγκλωβίστηκε» εξαιτίας παρκαρισμένου αυτοκινήτου - Με τα πόδια συνέχισαν οι επιβάτες

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο καθηγητής Σπυριδάκης που δίδαξε Ελληνορωμαϊκή Ιστορία στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Πάγωμα ενοικίων, κοινωνικά παντοπωλεία και δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες από φόρους στους πλούσιους: Η ατζέντα του «Μαρξιστή» Ζόραν Mαμντάνι που θέλει να κάνει τη Νέα Υόρκη «Κόκκινο Μήλο»

13:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Οι γιατροί μου είπαν ότι κατά 90% θα πεθάνω»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φόρεσε γούνα στην Ελλάδα και οι γουνοποιοί της Καστοριάς την προσκάλεσαν στην Έκθεση: «Έχει ιδιαίτερο γούστο»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ