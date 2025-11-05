Τόσες που αν κάποιος ήθελε να πει κάτι για τα περιστατικά αλλά και για τη γενικότερη ασυδοσία εκεί κάτω θα είχε μιλήσει.

Αλλά μπα…

Οι τοπικοί βουλευτές, οι πρώην υπουργοί, οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουν κάνει τουμπεκί.

Γιατί;

Διότι όλα είναι ψήφοι. Και πελατειακό κράτος. Ο ψηφοφόρος είναι πελάτης και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ακόμα και αν παίρνει τα όπλα και σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Ακόμη και αν βάζει βόμβες ο ένας στο σπίτι του άλλου. Ακόμα και αν η εισαγγελέας πρέπει να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο για να πάει στον τόπο του εγκλήματος για να μην την πάρουν τα σκάγια. Ακόμα και αν η Κολομβία είναι πια φιλήσυχη σε σχέση με την Ελλάδα.

Εδώ που κοντά μια εβδομάδα μετά από τα… συμβάντα-όπως χαρακτηρίζει όσα συμβαίνουν στην Κρήτη η κ. Μπακογιάννη- ουδείς από όσους εκλέγονται στο νησί, δεν έχει βρει να πει δυο λέξεις.

Ξέρουν πως ό,τι πουν θα λειτουργήσει εις βάρος τους. Ξέρουν πως ό,τι κάνουν είναι κατόπιν εορτής. Ξέρουν πως αυτό το «τέρας» του «σκοτώνω και δεν πληρώνω» το γέννησαν και το μεγάλωσαν οι ίδιοι.

Και θα συνεχίσουν να το μεγαλώνουν.

Τίποτα δεν θα αλλάξει, όχι 400 αλλά 1 εκατ. Αστυνομικοί να κατέβουν τις επόμενες μέρες στα Βορίζια. Όσα εφετζίδικα και αν κάνουν τώρα. Όταν έπρεπε είπαν στους πολίτες «κλειστείτε στα σπίτια σας».

Και έκλεισαν το τηλέφωνο.

Τόσοι είναι όταν πρόκειται για τέτοιες καταστάσεις.

Λίγοι.

Η χώρα που στέλνει δέκα αστυνομικούς για να σηκώσουν μια κοπέλα από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, έστειλε ενάμιση για να σταματήσει έναν πόλεμο… Υποκρισία στο φουλ.

Τώρα με δυο νεκρούς, τόσους τραυματίες και τόσο κόσμο με το δάχτυλο στην σκανδάλη ή την περόνη, όλα είναι για το φαίνεσθαι.

Για την επικοινωνία.

Εκεί που πάντα οι… άριστοι παίρνουν άριστα! Και πάνε παρακάτω. Πόσο πιο κάτω θα μου πεις;

Είπαμε: Η Κολομβία θα στείλει έγγραφο οσονούπω για να μην την συγκρίνουμε με την Ελλάδα. Θίγεται. Τώρα σειρά παίρνουν άλλοι για τη σύγκριση… Χειρότεροι! Αλλά μην ανησυχείς.

Θα στηθεί πάλι ένα σόου για να ξεχαστείς και να ξεχάσεις. Μέχρι την επόμενη φορά… Μέχρι τον επόμενο νεκρό ή νεκρούς.