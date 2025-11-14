Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είναι γνωστός για τις απόψεις του. Κι έγινε ευρύτερα γνωστός για το περιβόητο «κάνε κάνα παιδί» που είπε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου τις προάλλες. Αυτή η φράση για την οποία το κόμμα του τον έβαλε στον… πάγο για λίγο καιρό για να τον επαναφέρει λίγο αργότερα, σαν να μην συνέβη τίποτα.

Ο Κυριαζίδης «ξαναχτύπησε» χθες και είπε λίγο πολύ ότι δεν βγαίνει με τα 5.000 ευρώ που παίρνει το μήνα ως βουλευτής κι ευτυχώς που δουλεύει και η γυναίκα του για να τα βγάζουν πέρα. Ο Κυριαζίδης το είπε αυτό στη χώρα που κάποιοι τα βγάζουν πέρα με 5.000 ευρώ το χρόνο. Γιατί τόσα τους δίνουν οι εργοδότες… Ο Κυριαζίδης το είπε αυτό στη χώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει όταν αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 780 στα 830 ευρώ, θεωρώντας ότι οι πολίτες με αυτά τα λεφτά… βγάζουν το μήνα! Ο Κυριαζίδης το είπε αυτό στη χώρα που οι συνταξιούχοι, έχοντας δουλέψει μια ζωή, ζουν με λιγότερα απ’οσα βγάζει αυτός το μήνα, ολόκληρο το χρόνο. Ο Κυριαζίδης το είπε αυτό έχοντας 22 ακίνητα και τρία αυτοκίνητα.

Ο Κυριαζίδης το είπε αυτό και δεν ντράπηκε… Ούτε μετάνιωσε. Και ίσως να έχει δίκιο. Γιατί να ντραπεί και να μετανιώσει. Δεν μπήκε στη βουλή με το έτσι θέλω. Τον έβαλαν αυτοί που τον ψήφισαν. Αυτοί που πιστεύουν ότι θα τους νιώσει και θα τους σώσει. Αυτοί που τους εκφράζει. Αυτοί που πιθανόν είναι και ο λόγος για τον οποίο το κόμμα του, αντί να τον βάλει στον πάγο διά παντός τον έβαλε απλά στον… πάγκο.

Τα ψηφαλάκια… Δεν φταίει λοιπόν ο Κυριαζίδης που τη μία στέλνει μια γυναίκα να «κάνει κάνα παιδί» και να μην μιλάει και την άλλη λέει ότι δεν βγαίνει με 5.000 ευρώ το μήνα σε ένα λαό που στις 5 του μήνα δεν έχει να πάει στο σούπερ μάρκετ. Δεν φταίει ο Κυριαζίδης. Έτσι είναι και αυτά λέει. Στην Ελλάδα του 2025 βάζουμε στη Βουλή αυτούς που μας εκπροσωπούν. Από τους υπουργούς των Τεμπών μέχρι τους Κυριαζήδες.