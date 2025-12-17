Η εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται όπως ακριβώς όλες οι εξεταστικές των τελευταίων ετών: Φαρσοκωμωδία. Όσοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για αυτή την υπόθεση είτε πουλάνε τρέλα, είτε πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, είτε επικαλούνται το δικαίωμα στη σιωπή, είτε και τα… τρία μαζί! Από τον «Φραπέ», τη Σεμερτζίδου και τον Μαγειρία μέχρι τον Μυλωνάκη και τον Σκέρτσο ΟΥΔΕΙΣ δείχνει τη διάθεση να ρίξει φως στην υπόθεση. Και όλα αυτά ενώπιον του ελληνικού λαού που όχι μόνο αποδεικνύει ότι παρακολουθεί την διαδικασία αλλά απαιτεί να βγει στο φως η αλήθεια, να σπάσει το απόστημα της ρεμούλας και της λαμογιάς και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται. ΟΛΟΙ.

Αντιθέτως οι όποιοι εμπλεκόμενοι με αστεία επιχειρήματα και γελοίες δικαιολογίες, μοιάζουν να κοροϊδεύουν… Να συνεχίζουν δηλαδή στο ίδιο μοτίβο που οδήγησε να τρώνε με χρυσά κουτάλια τύποι σαν τον «Φραπέ», τον «Χασάπη» και τα άλλα μπουμπούκια του συστήματος. Οι υπουργοί δεν είδαν, δεν κατάλαβαν, δεν άκουσαν, τα λαμόγια κέρδιζαν κάθε δέκα μέρες το ΤΖΟΚΕΡ, το ΛΟΤΤΟ, λαχεία και ΠΡΟΠΟ και όλοι αυτοί μαζί έβγαζαν φωτογραφίες και έβλεπαν μπάλα. Και μοίραζαν ψηφαλάκια…

Δυστυχώς για όλους αυτούς στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει σταθμάρχης για να τα φορτωθεί όλα… Θα ήταν βολικό για όλο αυτό το «σκυλολόι» να βρεθεί ένας «σταθμάρχης» και να του φορτώσουν όλη την ευθύνη αλλά δυστυχώς για αυτούς η διαδρομή του χρήματος είναι συγκεκριμένη

Οπότε ό,τι και να κάνουν, στο τέλος της διαδικασίας κάποιοι θα πληρώσουν.

Είτε οδηγούμενοι στο δικαστήριο, είτε έχοντας χάσει την αξιοπρέπεια και τη σοβαρότητα τους. Γιατί ο κόσμος πια ξέρει. Βλέπει και καταλαβαίνει. Και κυρίως δεν περιμένει από κανέναν να τον… ενημερώσει. Όλα πια είναι ένα κλικ μακριά.