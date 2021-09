Οι Απαράδεκτοι: 30 χρόνια από την πρεμιέρα μιας σειράς – ορόσημο για την ελληνική τηλεόραση

Οι Απαράδεκτοι: Μια σειρά που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση και που ακόμα και σήμερα φέρνει στα χείλη όλων, ανεξαρτήτου ηλικίας, ατάκες – φωτιά που έμειναν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη στις 18 Σεπτεμβρίου 1991.

Ήταν βράδυ Τετάρτης, 18 Σεπτεμβρίου 1991, όταν στη «νεογέννητη» ελληνική τηλεόραση έκανε πρεμιέρα η σειρά με τον τίτλο «Οι Απαράδεκτοι». Μια σειρά που ακόμα και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, όσο καλά και αν περνούσαν στα γυρίσματα αλλά και στο θέατρο όπου ήδη ήταν μια επιτυχημένη ομάδα, δεν πίστευαν πως θα φτάσει στο σημείο να περάσει στην ιστορία και να θεωρείται ορόσημο για την κωμωδία και για τα σίριαλ στη χώρα μας.

Η παρέα του Λυκαβηττού, όπου διέμενε στην «οδό Αδάμαντος 4», για σχεδόν δυο σεζόν – αλλά και για δεκαετίες μέσω των επαναλήψεων – μπήκε στα σπίτια των Ελλήνων και φόρεσε στα πρόσωπά τους κάτι που είχαν και έχουν ανάγκη οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το γέλιο. Η Δήμητρα, ο Σπύρος, ο Γιάννης και ο Βλάσσης, μαζί με τη Ρένια, τον Βασίλη και όλους όσοι πέρασαν κατά καιρούς από τη σειρά, έγιναν τα παιδιά της διπλανής πόρτας. Έγιναν η παρέα που ήθελες να έχεις.

Με ροή και ατάκες πολύ μπροστά από την εποχή της, η σειρά από τα πρώτα κιόλας επεισόδια άρχισε να γίνεται επιτυχημένη. Το τέλος της ήρθε, σύμφωνα με όσα έχει πει η δημιουργός και πρωταγωνίστρια Δήμητρα Παπαδοπούλου αλλά και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές, στο peak της καθώς υπήρξε ο φόβος της φθοράς και της επανάληψης. Οι τηλεθεατές δύσκολα αποδέχθηκαν πως δεν θα δουν ξανά την τρελή παρέα του Λυκαβηττού σε καθημερινές περιπέτειες, ίδιες με αυτές που μπορεί να περνούσαν και οι ίδιοι και όχι σε «φαντασιακές» και «αδύνατες» υποθέσεις όπως πολλές φορές – ακόμα και σήμερα – παρακολουθούν σε σειρές της μικρής οθόνης. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτό το αιφνίδιο και στενάχωρο για το κοινό τέλος, έδωσε ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στον «μύθο» των «Απαράδεκτων».

Δεν είναι τυχαίο πως ακόμα και 30 χρόνια μετά την πρεμιέρα, την προβολή του πρώτου επεισοδίου με τον τίτλο «Κάνε μου λιγάκι μμμ…», ατάκες και χαρακτήρες από τους «Απαράδεκτους» παραμένουν ολοζώντανα μέρη της καθημερινότητάς μας. «Τι έγινε ρε παιδιά;», ρωτάμε άπειρες φορές μέσα στην ημέρα όπως ο Σπύρος Παπαδόπουλος. «Καλά με συγχωρείς», λέμε με χιουμοριστική διάθεση όπως ο Βλάσσης Μπονάτσος. Βιτριολικό χιούμορ και ειρωνικές απαντήσεις σαν αυτές του Γιάννη Μπέζου – που ξεδίπλωσε το πηγαίο ταλέντο του παίζοντας τον πρώτο gay ρόλο στην ελληνική τηλεόραση χωρίς να ταυτιστεί με αυτόν παρά τη μεγάλη επιτυχία, αφελείς ερωτήσεις, κυκλοθυμία αλλά και αγάπη, αλληλεγγύη και ωραία «τρέλα», σαν της Δήμητρας Παπαδοπούλου.

Πόσες φορές στη ζωή μας δεν έχουμε συναντήσει χαρακτήρες σαν το «Αστροπελέκι», τη Ρένια Λουιζίδου που στα πρώτα της βήματα έγινε «ένα» με την παρέα και ακολούθησε μια σπουδαία καριέρα; Για πόσους δεν έχουμε σκεφτεί από μέσα μας ότι «αυτός είναι ίδιος ο τσιφούτης, μονόχνωτος διαχειριστής, ο κυρ-Βασίλης», σαν τον Βασίλη Χαλακατεβάκη που συνέχισε και αυτός και μέχρι σήμερα είναι στις επάλξεις σε θέατρο και τηλεόραση;

Οι Απαράδεκτοι θα μπορούσαν να ζουν στο διπλανό διαμέρισμα, ακόμα και σήμερα. Ακόμα κι αν είχαν, φυσιολογικά, φτάσει σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο Σπύρος θα μπορούσε ακόμα να εξιστορεί τους αγώνες στο Πολυτεχνείο, η Δήμητρα να ψάχνει το νόημα της ζωής και πώς θα καταφέρει να ανανεώσει τον γάμο της με τον Σπύρο, ο Γιάννης να θυμάται την εποχή που του πετούσαν… δεκάρικα στο σούπερ μάρκετ συγκρίνοντας με το σήμερα όπου τα πράγματα έχουν πάει στο άλλο άκρο, ο Βλάσσης να κυνηγάει μικρούλες και να είναι ο πρώτος bon viveur της Αθήνας σε τόσο μεγάλη ηλικία, η Ρένια να περιμένει ακόμα να την παντρευτεί και να την πάει στου «Λαμόγια» και ο κύριος Βασίλης πότε θα εισπράξει εκείνα τα ξεχασμένα κοινόχρηστα από τον Απρίλιο του 1992…

Οι Απαράδεκτοι: Πώς δημιουργήθηκαν και οι αρνήσεις για τα remake

Η παρέα των Απαράδεκτων δεν ήταν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Γνωρίζονταν καλά από κοινή παρουσία σε θεατρικές παραστάσεις, ιδίως η Δήμητρα Παπαδοπούλου με τον Βλάσση Μπονάτσο και τον Γιάννη Μπέζο, ενώ με τον Σπύρο Παπαδόπουλο η δημιουργός της σειράς είχε συνεργαστεί ραδιοφωνικά. Η εκπομπή «Κυριακή Μήτηρ Πάσης Κακίας» ήταν, ουσιαστικά, η «μήτρα» των «Απαράδεκτων». Η Δήμητρα και ο Σπύρος σε αυτή την εκπομπή ήταν ένα ζευγάρι που είχε κοινά γνωρίσματα με το αντίστοιχο ζευγάρι της σειράς. Τα κείμενα έγραφε η Δήμητρα Παπαδοπούλου κι η απήχηση της εκπομπής έφερε την πρόταση για πρόσθεση χαρακτήρων και μεταφορά της σειράς στην νεοσύστατη, τότε, ιδιωτική τηλεόραση.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου εμπνεύστηκε τον τίτλο, ο πρώτος που τον άκουσε από τα χείλη της κι ενθουσιάστηκε ήταν ο Βλάσσης Μπονάτσος, και στη συνέχεια πρότεινε στον ίδιο τον Βλάσση, στον Γιάννη Μπέζο και στον Σπύρο Παπαδόπουλο να πάρουν μέρος στη σειρά. Επί της ουσίας δεν υπήρξε audition και casting. Ήταν μια φιλική συγκέντρωση όλης της παρέας που «γέννησε» τους πρωταγωνιστές της σειράς, η οποία αρχικά κατατέθηκε ως πρόταση στον ΑΝΤ1 το 1990 αλλά απορρίφθηκε. Έναν χρόνο αργότερα το Mega – αν και διατύπωσε επιφυλάξεις – πήρε το ρίσκο για τη νέα σειρά και δικαιώθηκε απόλυτα.

Τα γυρίσματα της σειράς έγιναν στα Studio ATA στα Μελίσσια, ενώ το σπίτι όπου υποτίθεται έμεναν οι Απαράδεκτοι στον Λυκαβηττό, είναι υπαρκτό αλλά όχι και η οδός Αδάμαντος 4. Η πολυκατοικία η οποία χρησιμοποιήθηκε για τα εξωτερικά πλάνα βρίσκεται όντως στον Λυκαβηττό, στη συμβολή των οδών Συνεσίου Κυρήνης και Κοσμά Μελωδού.

Το μουσικό σήμα της σειράς, που έγινε χαρακτηριστικό στην πορεία των χρόνων, ήταν μια μίξη του Νίκου Πατρελάκη, ενώ συνολικά τη μουσική επιμέλεια είχε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός μελλοντικά μέσα από την παρουσία του στην ιδιωτική τηλεόραση.

Η τεράστια επιτυχία των Απαράδεκτων, έφερε αρκετές προτάσεις για remake προς τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και την υπόλοιπη παρέα. Η άρνηση ήταν η μόνιμη απάντησή τους, καθώς όπως έλεγαν ήταν πολύ πιθανό ο νέος κύκλος να μην έχει την απήχηση των δυο πρώτων και να «γκρεμίσει» έτσι τον «μύθο» των Απαράδεκτων.

Φημολογείται πως το 2009 το Mega είχε προτείνει στη Δήμητρα Παπαδοπούλου να γράψει ένα επετειακό επεισόδιο και να εμφανίζεται σε αυτό ο Βλάσσης Μπονάτσος μέσω ολογράμματος, κάτι που αρνήθηκε κατηγορηματικά η συγγραφές και ηθοποιός αλλά και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές. «Ακόμα και ένας από τους έξι χαρακτήρες της σειράς να λείπει, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να ονομάζονται «Απαράδεκτοι»», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Οι Απαράδεκτοι: Όλα τα επεισόδια

Α’ κύκλος

# Τίτλος επεισοδίου Πρώτη προβολή

1 Κάνε μου λιγάκι μμμ! 18-09-1991

2 Βόλτα με κλεμμένο αμάξι 25-09-1991

3 Η έξωση 02-10-1991

4 Χρόνια πολλά 09-10-1991

5 Ο Doctor 16-10-1991

6 Ο καραφλός δολοφόνος 23-10-1991

7 Ασφάλεια ζωής 30-10-1991

8 Ποιητική βραδιά 06-11-1991

9 Άμα θες να φύγεις, φύγε 13-11-1991

10 Μόδα '91 20-11-1991

11 Είμαι εγώ γυναίκα φίνα... ντερμπεντέρισα 27-11-1991

12 Γαλλική κουλτούρα 04-12-1991

13 Βοήθεια... οικιακή βοηθός 11-12-1991

14 Ο εραστής έρχεται 18-12-1991

15 Καλά Χριστούγεννα 25-12-1991

* Απαράδεκτη Πρωτοχρονιά (εορταστικό επεισόδιο) 31-12-1991

16 Πληρωμένη εκδίκηση 08-01-1992

17 Γκρέμιστα, γκρέμιστα 15-01-1992

18 Τρίτση, Τρίτση... μάνα μου 22-01-1992

19 Έρχεται η θεία... stop 29-01-1992

20 Eurovision '92 05-02-1992

21 Φρηκ άουτ 12-02-1992

22 Καλλιστεία '92 19-02-1992

23 Επενδύω... επενδύεις... επενδύει... 26-02-1992

24 Την υγειά μας να 'χουμε 04-03-1992

25 Παρακολουθήσεις πρώτου τύπου 11-03-1992

26 Επιστροφή στη φύση 18-03-1992

27 Ζήτω το Έθνος 25-03-1992

28 Ο ζωντανός ο χωρισμός 01-04-1992

29 Λεβέντες... οικολόγοι 13-05-1992

30 Ηθοποιός σημαίνει φως; 20-05-1992

31 Εργαζόμενο κορίτσι 27-05-1992

32 Νέος ζητεί νέα 03-06-1992

33 Βιντεοκλιπάδες 10-06-1992

34 Λος Απαραδεκτάος 17-06-1992

35 Παιδιά της Ελλάδας παιδιά 24-06-1992

Β’ κύκλος

# Τίτλος επεισοδίου Πρώτη προβολή

1 Ο τέλειος άνδρας 14-10-1992

2 Το ΚΟ.ΛΑ.Ν. 21-10-1992

3 Σεξ, τσόντες και βιντεοκασέτες 28-10-1992

4 Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο 04-11-1992

5 Κι όμως συνέβη 11-11-1992

6 Επιθεώρηση 18-11-1992

7 Θα τον φάω τον Παρασκευά 25-11-1992

8 Ο ψυχίατρος 02-12-1992

9 Ποια Ελένη; 09-12-1992

10 Ιστορία μου, αμαρτία μου 16-12-1992

11 I am, you are Θανάσης 23-12-1992

12 Να ζει κανείς ή να μη ζει; 30-12-1992

13 Καλή αντάμωση (Τελευταίο επεισόδιο) 13-01-1993

Οι Απαράδεκτοι: Το «μαύρο» στο Mega, τα παρασκήνια και τα λόγια των πρωταγωνιστών

Οι Απαράδεκτοι στην πορεία των χρόνων έχουν αναγνωριστεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα. Το 2010, όταν το Mega έκλεισε 20 χρόνια λειτουργίας και παρουσιάστηκε η σειρά «The Twenty», οι Απαράδεκτοι και οι πρωταγωνιστές τους σάρωσαν σε πολλές από τις κατηγορίες. Η σειρά αναδείχθηκε η δεύτερη αγαπημένη κωμική, αλλά και η κορυφαία παρέα σε σειρά ή εκπομπή σε αυτά τα 20 χρόνια.

Στις 11 Νοεμβρίου 1992, οι Απαράδεκτοι έκαναν 73% στο τηλεοπτικό κοινό και 29,4% στον συνολικό πληθυσμό, φτάνοντας στην τέταρτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του Mega. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου ήταν η 3η πιο αγαπημένη πρωταγωνίστρια κωμωδίας ενώ ο Γιάννης Μπέζος ο κορυφαίος στην κατηγορία «πιο αγαπημένος πρωταγωνιστής κωμωδίας».

Οι Απαράδεκτοι ήταν και το τελευταίο πρόγραμμα που μετέδωσε το Mega, λίγο πριν το κλείσιμό του και τη μετέπειτα επαναλειτουργία του. Η διακοπή του επίγειου σήματος από την ψηφιακή πλατφόρμα της Digea έγινε στις 2:10 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 2018, ενώ το επεισόδιο που παιζόταν εκείνη τη στιγμή δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί.

«Μου το είπαν φίλοι, μου το είπαν διάφοροι. Έλειπα από το σπίτι και μου έστελναν μηνύματα και “έπεσε” συγκίνηση. Εντάξει, ήταν μια στιγμή δύσκολη, όχι για εμένα, αλλά για τους εργαζόμενους, για όλο αυτό που έγινε. Γιατί έγιναν δύσκολα πράγματα στο MEGA. Τέλειωσε αυτή η περίοδος και εύχομαι τώρα να είναι μια περίοδος φωτεινή, πάρα πολύ ανοιχτή για εργασίες, για ιδέες, δημιουργική, για ελληνικά, ωραία πράγματα, καινούργια», δήλωσε σχετικά μερικά χρόνια αργότερα η Δήμητρα Παπαδοπούλου για τη συγκεκριμένη στιγμή που πέρασε στην τηλεοπτική ιστορία.

Όσο για τη σειρά, η ίδια ανέφερε μεταξύ άλλων «Την εποχή των Απαράδεκτων δεν υπήρχε αυτή η προσήλωση στα νούμερα. Γύρω στο όγδοο – ένατο επεισόδιο είχαμε μία φωτογράφιση οι τέσσερίς μας που θα γινόταν στον δρόμο. Και συνέβη κάτι πολύ extreme. Έγινε ένα αιφνίδιο πράγμα. Και έλεγε ο Βλάσσης “ω ρε συ, οι Beatles! Ήταν πολύ δεδομένοι οι άνθρωποι που έπαιζαν. Ήξερα πολύ καλά για τι ψυχισμούς, για τι ανθρώπους, γράφω. Με του που έμπαιναν στο στόμα τους, γίνονταν επί δέκα αυτά που έλεγαν, τόσο σαν να μην μεσολαβούσε τίποτα. Ήταν κάτι μαγικό. Ο Βλάσσης το έλεγε ότι θα μείνει. Όταν τα διάβαζε. Ο Βλάσσης ήταν παιδί της πιάτσας. Και ένιωσε ότι αυτό μυρίζει “επικοινωνία”. Ο Βλάσσης μύριζε την επαφή. Αυτό ήξερε η ψυχή του καλά».

«Δεν έχω δει ποτέ τους Απαράδεκτους. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου με έβριζε που δεν έβλεπα. Δεν θα έχουμε αναβίωση των Απαράδεκτων στην τηλεόραση. Θα γίνει μια δουλειά το καλοκαίρι που γράφει η Δήμητρα, μια επιθεώρηση με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς. Κι επειδή ήταν να είμαι κι εγώ, αλλά επέλεξα να ξεκουραστώ γιατί δεν… πάει δεύτερη χρονιά καλοκαίρι. Θα ήμασταν εγώ, η Δήμητρα και ο Μπέζος κι έτσι βγήκε η φήμη περί αναβίωσης των Απαράδεκτων. Βέβαια ήταν ωραία εκείνη η εποχή. Με τον Βλάσση κάναμε πολύ καλή παρέα. Ήταν ένας υπέροχος τύπος, πολύ σπουδαίος άνθρωπος και δεν ήταν αυτό που φαινόταν ο Βλάσσης. Ήταν ένας τρομερά ευαίσθητος άνθρωπος, νοιαζόταν για τους πάντες. Έκανε ότι δεν τρέχει τίποτα και δεν στεναχωριόμαστε και η ζωή είναι ωραία, αλλά ήταν ψυχούλα», είχε δηλώσει το 2020 στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Σπύρος Παπαδόπουλος.

«Ήταν μια πάρα πολύ καλή στιγμή με τη Δήμητρα. Έγινε από πραγματική ανάγκη. Είχε κάτι καινούργιο μοντέρνο να καταθέσει. Έσωσε έναν αέρα φρεσκάδας στην τηλεόραση. Ήταν επανάσταση. Η σκέψη της Δήμητρας ήταν να κάνουμε ένα γκέι ζευγάρι ή να κάνουμε έναν χαρακτήρα, όπως και έγινε. Μια πλήρης ανατροπή με καινούργια τότε πρόσωπα. Μου έκαναν πολλές παρόμοιες προτάσεις μετά, αλλά δεν τυποποιήθηκα. Τότε το μέσο ήταν πολύ ισχυρό. Μια στιγμή ευλογημένη (...) Δεν είμαι υπέρ των αναβιώσεων», είχε πει στον ίδιο δημοσιογράφο, ο Γιάννης Μπέζος.

Η πλέον θλιβερή ιστορία που διαδραματίστηκε παράλληλα με τη «γιγάντωση» των Απαράδεκτων ακόμα και στη συνείδηση πολύ νεότερων ανθρώπων που ενδεχομένως να μην είχαν καν γεννηθεί στην πρώτη προβολή της σειράς, ήταν ο θάνατος του Βλάσση Μπονάτσου. «Θα ήταν πολύ θλιβερό… Και στον βαθμό που ξέρω τη Δήμητρα, αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους, δεν νομίζω κανένας μας να το δοκίμαζε», είχε αναφέρει για ένα πιθανό remake χωρίς τον Βλάσση, που «έφυγε» στις 14 Οκτωβρίου 2004, η Ρένια Λουιζίδου.

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, οι Απαράδεκτοι ήταν ο ορισμός του «περνάμε καλά στα γυρίσματα κι αυτό βγαίνει προς τα έξω». Τα παρασκήνια θύμιζαν ένα ατελείωτο πάρτι, μια μάζωξη παρέας με τα… όλα της. Με χαβαλέ, κουβέντα, γέλια αλλά και καυγάδες που γρήγορα έδιναν τη θέση τους σε νέα γέλια. Ένα από τα μόνιμα προβλήματα στα γυρίσματα ήταν η αργοπορία του Βλάσση Μπονάτσου, που ήταν πια καθημερινό δεδομένο, με τον Γιάννη Μπέζο να είναι ο πλέον τυπικός αλλά και αυτός που δεν έδινε συνέχεια στο θέμα καθώς ήταν πολύ καλός φίλος με τον Μπονάτσο.

Οι Απαράδεκτοι: Trendάρουν ακόμα και το 2021

Η τεράστια απήχηση που είχαν οι Απαράδεκτοι, δεν αφορούσε μόνο την εποχή τους. Οι χαρακτήρες, οι ατάκες και όλα όσα «πέρασε» στο τηλεοπτικό κοινό η σειρά συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να κερδίζουν το κοινό. Είναι χαρακτηριστικό πως στην εποχή των social media και του youtube έχουν δημιουργηθεί σελίδες και κανάλια αφιερωμένα αποκλειστικά και μόνο στους Απαράδεκτους.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά είναι το κανάλι TsoliasPN και το κανάλι «Τι έγινε ρε παιδιά;» στο youtube και η σελίδα ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ OFFICIAL GROUP στο Facebook. Σε αυτά βρίσκει κανείς αποσπάσματα με ατάκες και επεισόδια που πέρασαν στην ιστορία αλλά και συζητήσεις για το πώς θα αντιδρούσαν οι ήρωες της σειράς σε γεγονότα του σήμερα.

Το σίγουρο είναι πως σήμερα, 30 χρόνια μετά την πρώτη προβολή του πρώτου επεισοδίου των Απαράδεκτων, μια ανάλογη σειρά απουσιάζει από την ελληνική τηλεόραση. Και θεωρείται πολύ δύσκολο να βρεθεί ξανά ένα αντίστοιχο μίγμα έμπνευσης σεναρίου, «χημείας» πρωταγωνιστών και φυσικά ταλέντου, έτσι ώστε να υπάρξει ανάλογο αποτέλεσμα. Κι από τη στιγμή που οι ίδιοι πρωταγωνιστές έχουν αποκλείσει την πιθανότητα reunion, δεν θα δούμε ποτέ κάτι ανάλογο.

Ποτέ; Άστο, δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά…

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.