The Voice: Έκλεψε την παράσταση ο Βόλφγκανγκ που τον φωνάζουν... Νίκο

The Voice: Εντυπωσιακές φωνές σε ένα ακόμα επεισόδιο του μουσικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ με έναν μεσήλικα να ενθουσιάζει τους κριτές με το «Born to be wild» και να ερίζουν για το ποιος θα τον πάρει στην ομάδα του.