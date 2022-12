J2US: Νίκος Κοκλώνης: «Ο Φίλιππος της Κατερίνας κέρδισε, μια ισιωτική για την KatKen»

Επεισοδιακή ήταν η κλήρωση του Νίκου Κοκλώνη στον ημιτελικό του Just the 2 of Us. Σε έναν από τους διαγωνισμούς που πραγματοποιεί ο παρουσιαστής κάθε Σάββατο, έτυχε οι τυχεροί νικητές να είναι γνωστά πρόσωπα, ανάμεσα τους και κάποιοι πολυσυζητμένοι.

Ο λόγος... για τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, τον πρώην σύντροφο της Κατερίνας Καινούργιου, ο οποίος κληρώθηκε για να κερδίσει ένα από τα δώρα που μοιράζει απλόχερα ο Νίκος Κοκλώνης.

Μέσα από την ειδική εφαρμογή, το προφίλ του επιχειρηματία εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη με τον παρουσιαστή να μένει άναυδος και να λέει αυθόρμητα στον «αέρα»: «Ααααα, ο Φίλιππος της Κατερίνας κέρδισε! Δεν υπάρχει καλέ! Φίλιππος Τσαγκρίδης. Μια ισιωτική για την KatKen!».

Στη συγκεκριμένη κλήρωση νικητές ήταν επίσης η Χαρά Βέρρα και η Άννα Μαρία Ψυχαράκη.