Ιωάννα Τούνη: Αποκάλυψε τη νέα αισθητική παρέμβαση που έκανε

Η Ιωάννα Τούνη έκανε μία αισθητική επέμβαση στο πρόσωπο της, συγκεκριμένα έβαλε υαλουρονικό στα χείλη της. Η influencer έχει πρηστεί λίγο και ζήτησε από τους διαδικτυακούς της φίλους να μην τρομάξουν καθώς είναι προσωρινό.

«Μη τρομάξεις συμπεθέρα… I did it! Τσίμπησα χειλάκι, θα στρώσουν σε λίγες ημέρες, please μη μου στέλνεις non stop μηνύματα για αυτό, ξέρω ότι τώρα φαίνομαι σαν πάπια αλλά είναι προσωρινό», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.