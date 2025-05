Eurovision 2025: Οι δημόσιες ευχές της Έλενας Παπαρίζου στην Klavdia λίγο πριν τον B' Ημιτελικό

Η ώρα του Β' Ημιτελικού της Eurovision 2025 έφτασε, με το ελληνικό κοινό να περιμένει να απολαύσει το βράδυ της Πέμπτης (15/5) την εμφάνιση της Klavdia και της «Αστερομάτας».

H 23χρονη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να εντυπωσιάσει με την ερμηνεία και την σκηνική της παρουσία, προκειμένου να διεκδικήσει μία θέση στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Μουσικού Διαγωνισμού, το Σάββατο (17/5).

Από το πρωί πολλοί είναι εκείνοι που της στέλνουν μηνύματα για να εκφράσουν την στήριξή τους και να τη δώσουν δύναμη και κουράγιο, ανάμεσά τους και πολλά πρόσωπα της εγχώριας showbiz.

Η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου

Με τη σειρά της, η Έλενα Παπαρίζου προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό της για την 23χρονη τραγουδίστρια.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα: «Good luck my shiny star @klavdiaitiz… ⭐️ I love you so much ♥️ Vote for No7 & Greece ?? tonight ?», στέλνοντας της ευχές για καλή επιτυχία και εκφράζοντας την αγάπη της, υπενθυμίζοντας στον κόσμο ποιος είναι ο αριθμός που πρέπει να ψηφίσουν για να περάσει.

https://www.instagram.com/p/DJrDS_PMYz6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

