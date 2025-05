Σπάνια εμφάνιση της Μπο Ντέρεκ - Πώς είναι σήμερα στα 68 της, η «ξανθιά βόμβα»

Η γυναίκα που έκλεψε καρδιές με την εμφάνισή της ως ξανθιά σέξι ηθοποιός στην κωμωδία "10" του 1979, που την έκανε σταρ, επέστρεψε στο κόκκινο χαλί για μια σπάνια δημόσια εμφάνιση δίπλα στον σύζυγό της Τζον Κόρμπετ.

Το ζευγάρι παρακολουθούσε μια φωτογράφιση στη Νέα Υόρκη για την τρίτη σεζόν του spin-off του Sex And The City And Just Like That....

Ο Κόρμπετ επέστρεψε στην παράσταση ως Άινταν, ο πρώην της Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), ένας επαναλαμβανόμενος ρόλος που έπαιξε στην αρχική σειρά, κατακτώντας τους τηλεθεατές.

Ο Άινταν συμμετείχε στη δεύτερη σεζόν του "And Just Like That..." καθώς αυτός και η Κάρι προσπαθούσαν να αναζωπυρώσουν την παλιά τους σχέση, μόνο και μόνο για να καταλήξουν να ακολουθήσουν ξανά χωριστούς δρόμους .

Παρά τον τελευταίο τους χωρισμό, ωστόσο, ο Άινταν επανεμφανίζεται στο τρέιλερ της νέας σειράς, αφήνοντας μερικές λάμψεις ελπίδας για τον έρωτά τους.

Τώρα ο 64χρονος Κόρμπετ γιορτάζει την πρεμιέρα της νέας σεζόν - και η 68χρονη Ντέρεκ, με την οποία μετρούν 18 χρόνια μαζί πριν παντρευτούν το 2020, ήταν στο πλευρό του.

Στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση, η Ντέρεκ απέπνεε μια νεανική λάμψη καθώς πόζαρε δίπλα στον σύζυγό της.

H Bo Derek, αριστερά, και ο John Corbett παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας "And Just Like That...". Season 3 στο Crane Club την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025, στη Νέα Υόρκη Evan Agostini/Invision/AP

Πριν γνωρίσει τον σημερινό αγαπημένο της, πίστευε ότι δεν θα έβρισκε ποτέ ξανά την αγάπη, έχοντας χάσει τον σύζυγό της, Τζον Ντέρεκ, από καρδιακή ανεπάρκεια το 1998.

Αν και ο Τζον Ντέρεκ σκηνοθέτησε αρκετές από τις ταινίες της -συμπεριλαμβανομένων των Ταρζάν, Ο Πίθηκος Άνθρωπος και Μπολερό- ο Μπλέικ Έντουαρντς ήταν αυτός που σκηνοθέτησε 10, γεγονός που την καθιέρωσε.

Ανάμεσα σε ένα καστ που περιλάμβανε τη σύζυγο του Έντουαρντς, Τζούλι Άντριους, καθώς και τον Ντάντλεϊ Μουρ, η Μπο έκανε αίσθηση ενώ κουβαλούσε τα πράγματά της στην παραλία φορώντας μαγιό.

«Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που μια νεράιδα-νονά έρχεται, σε χτυπάει ελαφρά στο μέτωπο με το μαγικό της ραβδί και τα αλλάζει όλα», αναλογίστηκε η Μπο το 2020.

«Λένε ότι είμαι είδωλο, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Δεν θα αποκαλούσα τον εαυτό μου έτσι. Δεν το παίρνω προσωπικά. Αλλά έπαιξα έναν ρόλο που σίγουρα έγινε εμβληματικός.»

Ο Τζον Ντέρεκ ήταν 30 χρόνια μεγαλύτερος από την Μπο και ερωτεύτηκε μαζί της όταν εκείνη ήταν 16 ετών, παίζοντας στην ταινία του «Φαντασιώσεις στην Ελλάδα».

Αν και οι κοινές τους ταινίες δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη, το ζευγάρι έζησε στην πολυτέλεια σε ένα ράντσο μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 71 ετών.