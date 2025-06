«The Survivors»: Τα τραύματα του παρελθόντος επιστρέφουν στο Netflix

Το «The Survivors» είναι η τελευταία μίνι σειρά του Netflix που προκαλεί το ενδιαφέρον των συνδρομητών. Και τα έξι επεισόδια της σειράς ανέβηκαν στην πλατφόρμα στις 6 Ιουνίου και τον κεντρικό ήρωα, Κίραν Ελλιοτ, υποδύεται ο Τσάρλι Βίκερς (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Ελλιοτ ζει στο Evelyn Bay της Τασμανίας, έχοντας επιστρέψει εκεί μετά από απουσία 15 ετών η οποία προκλήθηκε από μια μεγάλη, θανατηφόρα καταιγίδα που σημειώθηκε στην πόλη. Εκείνη η καταιγίδα είχε προκαλέσει τον θάνατο τριών φίλων και συγγενών του Ελλιοτ και όταν αυτός επιστρέφει, τα τραύματα του παρελθόντος έρχονται στην επιφάνεια με τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας. Ολόκληρη η κοινότητα αναζητά τώρα απαντήσεις και σταδιακά αρχίζουν να αποκαλύπτονται τα ερωτήματα του παρελθόντος.

Το «The Survivors» φέρει την υπογραφή του Τόνι Αϊρες και δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα αλλά στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τζέιν Χάρπερ που κυκλοφόρησε στη χώρα μας το 2021 με τίτλο «Αυτοί που επέζησαν». Η Χάρπερ είναι επίσης γνωστή για τα μυθιστορήματα «Η ξηρασία», «Αγρια φύση» και «Χαμένος». Τα βιβλία της κυκλοφορούν στη χώρα μας από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, σε μετάφραση Χίλντας Παπαδημητρίου.