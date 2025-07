Nicolas Cage: Το ατυχές περιστατικό με τη μητέρα της Sarah Jessica Parker

Ο Nicolas Cage αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες από τη σχέση του με τη Sarah Jessica Parker και παραδέχθηκε πως θυμάται ακριβώς τη στιγμή που κατάλαβε ότι η σχέση τους... δεν είχε μέλλον.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ 61χρονος ηθοποιός, ανακάλεσε ένα ατυχές περιστατικό στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν γνώρισε τη μητέρα της πρωταγωνίστριας του «Sex and the City».

Ο Νίκολας Κέιτζ στην 82η απονομή των Χρυσών Σφαιρών στο Beverly Hilton AP

«Νοιαζόμουν για τη Sarah, αλλά δεν νομίζω ότι πέρασα το “τεστ της μαμάς”», δήλωσε ο Cage στο E! News. «Θυμάμαι ότι καθίσαμε για δείπνο με εκείνη και τη μητέρα της στο Russian Tea Room και δεν ξέρω αν έφταιγε το μπλε δερμάτινο μπουφάν μηχανής Vanson που φορούσα (και που ακόμα έχω) ή η ιγμορίτιδά μου, αλλά δεν ξαναμίλησε ποτέ μαζί μου».

Η παραδοχή του Cage ήρθε σύμφωνα με το New York Post, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της Sarah Jessica Parker ότι διατηρούσε σχέση με τον πρωταγωνιστή του «National Treasure» την περίοδο των γυρισμάτων της ρομαντικής κομεντί «Honeymoon in Vegas», το 1992. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Watch What Happens Live» την Κυριακή, ο παρουσιαστής Andy Cohen τη ρώτησε ευθέως:

«Βγήκες με τον Nic Cage;»

«Ε, ναι, βγήκα», απάντησε εκείνη. «Ναι, βγήκα».

«Ουάου», σχολίασε ο Cohen, αστειευόμενος ότι «έχουν πολλά να πουν».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην πρεμιέρα της ταινίας «And Just Like That...» Season 3 στο Crane Club AP

Οι φήμες για τη σχέση των δύο ηθοποιών είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1991, όταν συνεργάστηκαν για τα γυρίσματα του «Honeymoon in Vegas», ωστόσο, η σχέση δεν κράτησε για πολύ, καθώς η Parker γνώρισε τον Matthew Broderick το επόμενο έτος, με τον οποίο και ερωτεύτηκε.

«Ήξερα από την αρχή ότι ήταν ο ένας και μοναδικός»

Η ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Carrie Bradshaw, παντρεύτηκε τον σταρ του «Ferris Bueller’s Day Off» τον Μάιο του 1997. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά: τον 22χρονο James, και τις 16χρονες δίδυμες Tabitha και Marion.

Η Sarah Jessica Parker και ο Nicolas Cage στην επιτυχημένη ταινία του 1992 «Honeymoon in Vegas».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκπομπής, η Parker ρωτήθηκε πότε και πώς κατάλαβε ότι ο Broderick ήταν «ο ένας και μοναδικός». «Το ήξερα σχετικά νωρίς, απλώς περνώντας λίγο χρόνο μαζί του», απάντησε.

«Θυμάμαι έπρεπε να φύγω για γυρίσματα. Ήμασταν στην East 10th Street, και μπήκα στο αυτοκίνητο για να φύγω για καιρό. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: “Τον αγαπώ”».

Όπως αποκάλυψε, εκείνη του είπε πρώτη το «σ’ αγαπώ», χωρίς να έχει τίποτα να χάσει και εκείνος της το ανταπέδωσε αμέσως.

Όσο για τον Nicolas Cage, έχει παντρευτεί συνολικά πέντε φορές. Πρώτα με την Patricia Arquette (1995–2001), έπειτα με τη Lisa Marie Presley (2002–2004), ενώ την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την Alice Kim, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον 19χρονο Kal-El. Ο γάμος τους έληξε το 2016.