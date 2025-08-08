Jack Nicholson: Συνελήφθη ο εγγονός του για επίθεση σε γυναίκα στο Λος Άντζελες

Ο εγγονός του Jack Nicholson, Sean, συνελήφθη με την κατηγορία σοβαρής ενδοοικογενειακής βίας στο Λος Άντζελες.

Ο 29χρονος Sean Knight Nicholson, συνελήφθη στις 5 Αυγούστου, μετά από καταγγελία γυναίκας ότι της επιτέθηκε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Sun την Πέμπτη. Ο Sean συνελήφθη και κρατήθηκε περίπου στις 5 μ.μ., ενώ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων γύρω στις 10 μ.μ., όπως επιβεβαιώνει το Page Six.

Ο εγγονός του Jack Nicholson

Η επόμενη δικαστική του εμφάνιση έχει οριστεί για τις 26 Αυγούστου, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας του LAPD στην περιοχή Pacific δήλωσε στη Sun ότι δεν θα δημοσιοποιηθεί φωτογραφία από την κράτηση του εγγονού του ηθοποιού του “The Shining”.

Μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, ο Sean παρουσιάζεται ως μουσικός παραγωγός με είδη “Horror Composition, Experimental Club, Hardcore, Dark Ambient, and Phonk” και ως “Patron of the dark arts.” Πολλές από τις αναρτήσεις του περιλαμβάνουν φωτογραφίες του με σκοτεινή, γοτθική αισθητική, με μαύρο βερνίκι στα νύχια και γυαλιά ηλίου.

Ο εγγονός του Jack Nicholson, Sean, που συνελήφθη

Ο Sean είναι γιος της μεγαλύτερης κόρης του Jack Nicholson, Jennifer Nicholson, που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του Sandra Knight. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, 88 ετών, έχει έξι παιδιά από διάφορες σχέσεις. Αν και η Jennifer ήταν παντρεμένη με τον πατέρα του Sean, Mark Norfleet, από το 1997 έως το 2003, ο Sean εξακολουθεί να χρησιμοποιεί δημόσια το επώνυμο “Nicholson.”

Ο Jack Nicholson έχει επίσης τον γιο Caleb Goddard με τη Sandra Knight, την Honey Hollman με το μοντέλο Winnie Hollman, τη Lorraine και τον Ray Nicholson με την ηθοποιό Rebecca Broussard, και την Tessa Gourin με την Jennine Gourin.