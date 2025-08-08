Κατερίνα Τσάβαλου: «Την πρώτη φορά που έμαθα ότι είμαι έγκυος είχα παλίνδρομη κύηση»

Η Κατερίνα Τσάβαλου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» και μίλησε για την κόρη της, την παλίνδρομη κύηση που είχε πριν γίνει μητέρα.

«Πριν κάνω το παιδί, το λέω ειλικρινά, δεν ήξερα τι θα πει απέραντη αγάπη και λατρεία και τώρα το έμαθα. Τρελάθηκα όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος. Την πρώτη φορά που το έμαθα είχα παλίνδρομη κύηση. Στεναχωρήθηκα αλλά η φύση ξέρει, τρεις μήνες μετά έμεινα ξανά έγκυος στην λατρεία μου» εξομολογήθηκε η Κατερίνα Τσαβάλου.

Όσον αφορά στο διαζύγιο της, η ηθοποιός ανέφερε: «Τώρα αλλάξαν οι ισορροπίες αλλά μια χαρά. Έχει περάσει ενάμισης χρόνος από το διαζύγιο. Η μικρή είναι πολύ καλά. Όταν είναι και οι δυο γονείς μαζί σε αυτό, δεν είμαστε μαζί ως ζευγάρι αλλά είμαστε η μαμά και ο μπαμπάς σου. Είναι καλύτερα τώρα με τον Δημήτρη. Είναι καλός μπαμπάς. Δεν θα έκανα δεύτερο παιδί, με τίποτα. Τελείωσα. Θα ήθελα έναν σύντροφο κάποια στιγμή αλλά δεν θα παντρευόμουν ξανά».